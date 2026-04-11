[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박용선 국민의힘 포항시장 후보가 포항 위기 극복을 위한 ‘대통합’을 강조하며 정치권 결집에 나섰다. 여기에 이철우 경북지사 예비후보까지 힘을 보태면서 지역 정치권 협력 분위기가 확산되고 있다.

국민의힘 경북지사 최종 경선 일정을 하루 앞둔 11일 이철우 예비후보는 박 후보의 ‘용광로 캠프’를 찾아 지지 의사를 공식적으로 밝혔다.

이철우 예비후보는 “포항시장 경선 과정에서 박용선 후보가 제시한 대통합론에 적극 공감한다”며 “오랜 기간 당 활동과 의정 경험을 통해 함께 호흡해온 만큼 두 사람이 모두 당선된다면 경북도와 포항시 간 협력은 획기적으로 달라질 것”이라고 강조했다.

여기에 대해 박 후보는 “이제는 갈등과 대립을 끝내고 지역의 모든 정치 역량을 하나로 묶는 대통합의 시대를 열어야 한다”며 “시장으로서의 불필요한 기득권을 내려놓고 경북도는 물론 포스코, 지역 국회의원과 시·도의원 간 관계 회복에 앞장서겠다”고 화답했다.

앞서 박용선 후보는 지난 6일 국민의힘 최고위원회 의결을 통해 포항시장 후보로 최종 확정됐다. 이후 경선에 참여했던 예비후보들과 접촉하며 위로를 전하는 한편 포항 위기 극복과 지역 발전을 위한 정치권 결집을 요청하고 있다.