[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 질주는 멈추지 않는다. 미국 빌보드 메인 송 차트 ‘핫 100’에 10곡이 진입했다.

지난 7일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(4월 11일 자)에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’이 ‘핫 100’ 2위에 오른 가운데 14개 수록곡 중 10곡이 차트에 이름을 올렸다.

수록곡 ‘보디 투 보디(Body to Body)’(42위), ‘훌리건(Hooligan)’(64위), ‘노멀(NORMAL)’(73위), ‘FYA’(74위), ‘2.0’(75위), ‘에일리언스(Aliens)’(84위), ‘라이크 애니멀스(Like Animals)’(90위), ‘데이 돈트 노우 바웃 어스(they don’t know ’bout us)’(94위), ‘메리 고 라운드(Merry Go Round)’(96위)가 차례로 이름을 올렸다.

‘스윔’은 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에서 2주 연속 정상을 지켰고, ‘보디 투 보디’는 각 차트에서 2위를 지켰다. 특히 성덕대왕신종의 종소리를 제외한 가창곡 13곡이 ‘글로벌(미국 제외)’ 30위권, ‘글로벌 200’ 40위권에 들었다.

지난주에 이어 금주의 ‘아티스트 100’, ‘디지털 송 세일즈’, ‘톱 앨범 세일즈’, ‘빌보드 200’ 차트를 석권했다. 특히 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 2주 연속 1위를 차지한 한국 가수는 방탄소년단이 유일하다. 이들은 ‘월드 디지털 송 세일즈’, ‘스트리밍 송’ 2위, ‘톱 스트리밍 앨범’과 ‘바이닐 앨범’ 3위로 최상위권을 지켰다.

정규 5집 ‘아리랑’은 방탄소년단이 3년 9개월 만에 발매한 신보로 누구나 공감할 수 있는 보편적인 감정을 깊이 있게 다룬 음반이다. 타이틀곡 ‘스윔’은 삶의 역경 속에서도 전진을 멈추지 않겠다는 의지를 다룬다. RM이 작사 전반에 참여해 ‘지금의 방탄소년단’이 생각하는 솔직한 이야기를 노랫말로 풀었다.