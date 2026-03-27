[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역인적자원개발위원회(설치기관 대구상공회의소)는 지난 26일 계명대에서 재학생 200여명이 참석한 가운데 ‘찾아가는 직업교육훈련 ‘구직엔딩’설명회’를 개최했다.

이번 설명회는 인공지능(AI)으로 인해 빠르게 변화하는 고용 환경속에서 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 역량의 중요성이 커짐에 따라 직업교육훈련과 대학 간 연계를 강화하고 재학생들이 보다 체계적으로 진로를 설계할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

설명회에는 대구지역인적자원개발위원회가 추진하는‘인력양성사업’소개를 비롯해 대구고용복지플러스센터, 대구서부고용복지플러스센터 및 대구지역 직업훈련기관이 참여해 직업훈련 과정 및 다양한 취업 지원 프로그램에 대해서도 소개하는 시간을 가졌다.

김병갑 대구상공회의소 사무처장은 “학생들이 이번 기회를 통해 진로 선택의 폭을 넓히고, 실무 역량을 키워 취업 경쟁력을 갖추는 데 도움이 되길 바란다”며“앞으로도 대학과 연계한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.