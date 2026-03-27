교육 소외 지역에 희망 전달

아이젠파마코리아와 국제구호개발 NGO 플랜 인터내셔널 코리아(이하 플랜)가 26일, 캄보디아 스퉁트렝 주에서 ‘아이젠스쿨 4호’ 완공식을 개최했다고 밝혔다.

이번 완공식은 지난 2021년 10월, 양측이 체결한 ‘캄보디아 교육환경 개선 사업’ 협약에 따른 4년 차 결실이다. 아이젠파마코리아는 5년간 총 8억 원을 지원해 매년 1개씩 총 5개의 학교 및 직업훈련 시설을 신축하고 있으며, 1~3차년도 초등학교 지원에 이어 올해는 중등 교육 시설 확충에 집중했다.

사업 대상지인 스퉁트렝 주는 캄보디아 내에서도 경제 상황이 가장 열악하고 교육 질이 최하위권인 지역이다. 특히 지원이 이루어진 기존 중학교는 시설 노후화와 교실 부족, 식수 및 위생 시설 부재로 인해 아동들의 학습권이 제대로 보장받지 못해 입학률이 감소하는 등 어려움을 겪어왔다.

이에 아이젠파마코리아와 플랜은 2025년 5월부터 약 11개월간 신축 공사를 진행했다. 이번 사업을 통해 ▲중학교 건물 1동(교실 5개) 신축 ▲학습용 기자재 지원 ▲교내 식수위생 시설 개보수 및 화장실 신축 등 아동친화적인 교육 환경을 조성했다. 이를 통해 재학생과 예비 신입생, 교사 등 336명이 직접적인 혜택을 입게 되었으며, 인근 지역사회 주민 1,500여 가구에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

이날 행사에는 아이젠파마코리아 김재현 상무를 비롯해 스퉁트렝 주지사, 청소년체육교육부 교육감, 구청장, 플랜 임직원 등 주요 관계자와 학생, 학부모, 지역 주민들이 참석해 자리를 빛냈다.

특히 아이젠파마코리아 측은 완공식 이후, 2026~2027년 건립 예정인 ‘아이젠스쿨 5호’ 대상지 고등학교를 방문해 사전 답사를 진행했다. 마지막 5차년도 사업은 고등학교 및 직업훈련 시설 설립을 목표로 하고 있어, 초·중·고를 잇는 체계적인 교육 인프라 구축의 정점이 될 전망이다.

아이젠파마코리아 김재현 상무는 “아이젠스쿨 4호 중학교가 단순한 교육시설을 넘어, 아이들이 자신의 가능성을 발견하고 더 큰 꿈을 향해 나아가는 배움과 희망의 공간이 되기를 바란다”며, “앞으로도 스퉁트렝 지역의 교육 환경 개선을 위해 지속적인 관심과 지원을 이어가고, 아이젠스쿨 5호와 직업훈련 시설을 통해 학생들이 더 높은 단계의 교육으로 성장할 수 있도록 돕겠다”고 밝혔다.