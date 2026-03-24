[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]더불어민주당 경북도당 공직선거후보자추천관리위원회(위원장 오일영)는 24일 기초의원 신청장에 대한 1차 공모 심사 결과를 발표했다.

공관위는 지난 17일부터 20일까지 4일간 기초의원 공모 신청자 면접 심사를 토대로 47명의 후보를 단수로 추천했다.

이날 △포항 라 전주형, 마 김상민, 사 이민규, 자 최광열, 차 박칠용, 카 김은주 △경주 가 남우모, 다 한영태, 라 김용관, 바 방현우 △김천 가 권용덕, 다 이기유 △안동 다 김순중, 마 심재한, 아 남준호 △구미 가 김재우, 나 김정미, 다 김창수, 라 이영규, 사 추은희, 자 이상호, 차 유승헌 후보가 단수 추천으로 결정됐다.

또 △영주 나 최락선, 다 최선희, 마 목승균 △영천 가 최순례, 나 김형락, 다 조창호 △상주 다 정길수, 마 신영대 △문경 나 임휘철 △경산 나 채태수, 라 이경원, 마 양재영 △의성 가 김우정 △청송 가 권광기 △영덕 가 김미애, 나 신명종 △청도 가 박호석, 나 김종명 △성주 가 이강태 △칠곡 가 장현주, 다 이영석, 라 김석기 △예천 다 이동화 △울진 다 김복자 △울릉 가 홍영표 후보 등이다.

이어 복수 신청 지역구 13곳은 경선 지역으로 발표했다.

경선 지역은 포항 가(김용수·문성호), 포항 다(김만호·최재욱), 경주 나(김경주·박병국), 경주 마(이강희·이철우), 경주 사(이종일·최규학), 김천 바(박희현·임동규), 안동 가(김새롬·김정림), 안동 나(이경란·정복순), 구미 마(김지식·채한성), 구미 아(문창균·신용하), 상주 바(성동현·전범정), 경산 가(박미향·전봉근), 영양 가(김상선·김성훈) 등이다.

더불어민주당 경북도당 공관위는 신청자가 없는 선거구에 대해 오는 31일까지 기초단체장, 광역·기초의원 후보자 3차 공모를 진행 중이다.

또 25일 1차 비례대표후보자추천관리위원회를 열어 기초·광역의회 비례 후보자 공모를 실시할 예정이다.