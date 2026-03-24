[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 도의회는 24일 일본 문부과학성의 교과서 검정 조사심의회 총회에서 독도의 영유권 주장과 관련한 왜곡된 내용이 담긴 교과서가 검정을 통과한 데 대해 강력히 항의했다.

경북도는 이날 성명을 내고 “일본 정부가 대한민국 영토인 독도에 대한 역사적 진실을 외면하고 영유권 주장을 일방적으로 왜곡 반영한 내용을 검정 통과시킨 데 대해 강력히 항의한다”고 밝혔다.

이어 “경북도는 독도를 관할하는 지방정부로서 도민과 함께 이를 엄중히 규탄한다”고 덧붙였다.

또 “독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 고유의 영토”라며 “그런데도 왜곡된 영토 인식을 지속해 주입하려는 어떠한 시도도 한일 간 교류 증진과 신뢰 구축을 저해하는 행위임을 분명히 인식해야 할 것”이라고 지적했다.

경북지사 권한대행인 황명석 행정부지사는 “교과서를 통한 역사 왜곡은 미래세대의 역사 인식과 국제 관계 인식을 심각하게 훼손하는 것”이라며 일본은 “역사적 사실을 직시하고 책임 있는 자세로 한일 간 상생과 협력의 새 시대를 여는 데 앞장서야 한다”고 강조했다.

경북도의회도 이날 일본 정부가 독도 영유권을 주장하는 등 역사를 왜곡한 고등학교 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 강한 유감을 표했다.

경북도의회는 성명릏 통해 “이번 검정 결과가 미래세대의 역사 인식과 영토 인식에 직접 영향을 미치는 중대한 사안”이라고 지적했다.

특히 “독도를 ‘다케시마(竹島)’로 표기하고 한국이 불법 점거하고 있다는 왜곡된 표현은 역사적 사실과 국제법적 현실을 외면한 부당한 주장”이라고 비판했다.

이어 “일본 정부에 독도 관련 왜곡 표기의 즉각 시정, 올바른 역사교육 실시, 독도 관련 도발 중단, 과거사에 대한 진정성 있는 반성을 강력히 요구한다”고 했다.

박성만 의장은 “교과서는 미래세대가 역사를 이해하는 출발점”이라며 “과거를 왜곡한 채 미래를 말할 수는 없다. 일본은 독도에 대한 왜곡을 바로잡고 책임 있는 역사교육에 나서야 한다”고 말했다.

연규식 독도수호특별위원장은 “왜곡된 역사교육은 잘못된 인식을 다음 세대까지 이어지게 하는 심각한 문제”라며 “독도 수호 의식이 교육 현장에 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 독도교육 기반을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.