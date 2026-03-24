[헤럴드경제=이상섭 기자] 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사 입구에 차량 5부제 안내판이 설치되어 있다. 중동 전쟁 장기화로 원유에 대한 자원안보 위기경보가 ‘주의’ 단계로 격상된 가운데 25일 0시를 기해 공공부문 ‘승용차 5부제(요일제)가 시행된다. 공공부문은 의무적으로 시행하도록 하고, 민간은 자율 참여를 권고하는 방식이다.


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