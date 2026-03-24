[헤럴드경제=나은정 기자] 개그맨 정이랑의 반전 이력이 공개돼 화제를 모으고 있다.

지난 23일 개그맨 신동엽이 운영하는 유튜브 채널에는 개그맨 김준호, 김지민, 정이랑이 게스트로 출연해 재치 넘치는 입담을 뽐냈다.

이날 방송에서 김준호는 “이랑이가 논현초등학교를 나왔더라”며 놀라워했고 신동엽이 “(정이랑이) 강남 토박이다”라고 확인시키자, 정이랑은 “압구정중학교도 나왔다. 이게 웃을 일이냐”고 되물었다.

이에 김준호 김지민 부부가 “난 우리 충청도 출신인 줄 알았다”, “난 강원도인 줄 알았다”며 웃어보였고, 신동엽 역시 “다들 자기 고향 사람인 줄 알았지”라며 공감해 주변을 폭소케 했다.

정이랑은 “어디 섬사람들은 그 섬에서 살다 온 줄 안다”며 “거북이 잡아먹게 생겨서 왜 압구정 사람이냐고 한다. 난 압구정 사람이면 안 되냐”고 너스레를 떨었다.

이날 정이랑의 또 다 이력도 눈길을 끌었다.

신동엽은 “정이랑의 연기를 보고 처음에는 개그맨 후배인 줄 몰랐다”며 “제작진이 어디서 힘들게 연극하던, 연기 잘 하는 배우를 찾아왔구나 싶었다. 진짜 연극배우인 줄 알았다”고 극찬했다.

이에 김지민은 “정이랑이 실제로 연기 선생님이었다”며 연극 교원 자격증을 보유한 사실을 전했다.

MBC 공채 개그맨으로 데뷔한 정이랑은 쿠팡플레이의 코미디쇼 ‘SNL 코리아’로 얼굴을 알렸다. 그가 주연을 맡은 코미디 영화 ‘아네모네’는 2022년 유바리국제판타스틱영화제에서 대상을 수상한 바 있다.