‘디자인을 통한 도시의 회복과 연결’ 28일까지 ‘2028 WDC 부산 디자인 주간’

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 ‘2028 세계디자인수도 부산 국제컨퍼런스’를 24일 오후 부산항국제전시컨벤션센터에서 개최했다.

‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’의 비전과 추진방향을 국내외에 공유하기 위해 마련된 이번 컨퍼런스에서 참석자들은 ‘디자인을 통한 도시의 회복과 연결’을 주제로 도시문제 해결을 위한 디자인의 역할과 정책방향을 논의했다.

세계디자인기구 토마스 가비 전 회장이 ‘회복 탄력성과 연결성을 갖춘 도시 디자인’, 상하이공정기술대학교 로 용치 총장이 ‘디자인 기반 사회혁신 생태계’, 티모시 제이콥 옌센 CEO 겸 수석디자이너가 ‘가치 지향적 디자인과 국가 경쟁력’을 주제로 각각 발표했다.

이어 뇌과학과자 장동선 대표, 서울시 총괄공공디자이너 김주연 교수, 공간디자인 대표인 안지용 소장 등이 참여해 융합적 관점에서 도시문제 해결방안을 논의했다.

전문 세션에서는 미래형 모빌리티인 플라잉카 분야를 선도하는 샤오펑 에어로 왕담 부사장과 글로벌 캐릭터 ‘시나모롤’ 디자이너 오쿠무라 미유키 등 전문가들이 다양한 사례를 공유했다.

시는 23일부터 28일까지를 ‘2028 세계디자인수도 부산 디자인 주간’으로 지정하고, 시민 참여형 프로그램을 운영하고 있다.

박형준 시장은 “이번 국제컨퍼런스는 세계디자인수도 부산이 나아갈 방향을 국내외 전문가들과 모색하는 출발점”이라며 “디자인을 통해 시민의 삶을 변화시키고 부산이 세계적인 디자인 도시로 도약할 수 있게 하겠다”고 말했다.