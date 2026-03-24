국민연금공단, 청렴문화 조성과 윤리경영 실천을 위한 ‘청렴 선포식’ 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 24일 전북 전주 소재 공단 본부에서 청렴한 조직문화 조성과 윤리경영 실천을 위한 ‘청렴 선포식’을 개최했다.

청렴문화 확산을 위해 마련된 이번 선포식에는 김성주 이사장, 류지영 상임감사를 비롯한 모든 임원진과 전국 지사장 112명 등 총 141명이 참석했다.

참석자들은 국민에게 투명한 연금서비스를 제공해 공공기관으로서 사회적 책임을 다하겠다고 다짐했다.

주요 청렴 실천 과제로는 ▷공정하고 투명한 직무 수행 ▷외부 간섭 및 청탁 거부 ▷공정한 인사 운영 ▷직무 권한 남용 및 부당 지시 금지 ▷청렴한 공직 문화 조성 등의 내용이 담겼다.

김성주 이사장은 “오늘 선포식을 계기로 모든 임원과 전국 지사장들이 앞장서서 기본과 원칙을 지키며, 국민연금이 ‘모두가 누리는 연금’으로 발전하도록 막중한 책임의식을 갖고 청렴한 조직문화를 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.