부산항 물동량 2위…DGT 물동량 확보 성과

[헤럴드경제=김진 기자] 동원그룹이 글로벌 6위 해운사 ‘오션 네트워크 익스프레스(ONE)’와 전략적 파트너십을 체결했다고 24일 밝혔다.

싱가포르에 본사를 둔 ONE은 260여척의 선단, 200만TEU 이상의 선복량을 보유한 글로벌 해운사다. 부산항 물동량은 지난해 기준 두 번째로 많은 350만TEU다.

이번 파트너십 체결로 동원그룹 자회사인 동원글로벌터미널부산(DGT)은 안정적인 물동량을 확보하게 됐다. ONE은 부산신항을 동북아 핵심 허브로 활용할 수 있다. DGT는 2024년 부산신항에 개장한 스마트항만 터미널의 운영사다.

DGT는 기존 2배 이상의 물동량 확대를 기대하고 있다. 향후 DGT가 운영 중인 2~5단계 항만 외에 피더 부두와 2~6단계가 완공되면 3배 이상의 추가 물동량을 확보할 것으로 내다보고 있다.

동원그룹 관계자는 “이번 전략적 파트너십이 부산신항의 물동량 확대와 환적 허브의 위상 제고에 기여할 것”이라며 “국내 최초의 완전 자동화 터미널인 DGT의 사업성 확보와 조기 안정화도 기대된다”고 말했다.