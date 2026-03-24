‘영도~부산역~서면~전포동’ 노선 85번 버스 출퇴근 시간 제외, 30인치 이하 캐리어만

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 대형 캐리어(여행가방)의 시내버스 반입이 전국 최초로 부산에서 시범 운영된다.

부산시는 부산 방문 외국인 400만 시대에 대비하고 관광객과 시민들의 대중교통 이용 편의를 위해 전국 최초로 대형 캐리어 시내버스 반입을 오는 4월 1일부터 6월 30일까지 석달간 시범 추진한다고 24일 밝혔다.

최근 부산을 찾는 외국인 관광객 증가에 따라 대형 캐리어 휴대 승객의 시내버스 탑승도 함께 늘고 있지만, 현행 운송약관상 항공기 기내반입용(20인치) 캐리어만 허용되며 불편이 제기돼 왔다.

시는 영도·부산역·서면·전포동을 경유해 외국인 관광객 이용이 많은 85번 시내버스에 대형 캐리어 반입을 시범 허용하기로 했다. 지하철이 다니지 않는 영도의 시내버스 의존도와 주요 관광·도심지역을 연결하는 노선 특성을 고려해 선정했다.

여행용 캐리어는 30인치 이하만 갖고 탈 수 있고, 출퇴근 시간(오전 7시~9시, 오후 5시~7시)에는 반입할 수 없다. 비혼잡 시간에도 승객안전에 지장이 있을 때는 운전기사가 판단해 제한할 수 있다.

캐리어는 차량 내 교통약자석 철제 구조물에 묶어 보관해야 하며, 승객 1인당 1개가 원칙이다. 단, 휠체어 이용객 등이 버스에 탈 때는 그 공간을 최우선 양보해 교통약자의 이동권을 보장해야 한다.

이번 사업은 시내버스의 구조를 바꾸지 않고 대형 캐리어 반입기준과 안전관리 방안을 현장에서 검증하는 전국 최초 사례로, 향후 제도확대 여부를 결정하는 데 중요한 자료가 될 것으로 보인다.

한편 85번 노선이 지나는 흰여울문화마을 정류소 포토존 조성과 버스 래핑도 함께 추진해 대중교통이 관광 콘텐츠의 하나로 자리매김하는 계기가 될 것으로 기대된다.