[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북 군위군이 농기계 운반수단이 없어 빌려쓰는 데 어려움을 겪는 농업인들을 위한 농기계 운반서비스를 확대 시행한다고 24일 밝혔다.

운반대행 서비스는 농기계임대사업소가 보유한 장비 대상으로 운영된다.

기존 40대 마력 트렉터에서 25년부터 40~60대 마력 트렉터로 운반서비스가 확대돼 편리함과 저렴한 운반비 덕분에 농업인들의 큰 호응을 얻고 있다.

이에 군은 올해 운반서비스 지원 예산 1억원을 투입해 폭 넓은 배송 서비스를 제공하고 운반대행료는 군위군 전 지역 기준 운반과 회수를 포함한 왕복 비용 4만원의 자부담으로 책정됐다.

신청을 희망하는 농업인은 농지 소재지 농기계 임대사업소로 전화해 운반 일정 최소 하루 전까지 군위군농기계임대사업소(본소·동부분소)를 전화로 농기계 예약 시 배송 신청해야 한다.

군위군 농업기술센터 관계자는 “농기계 운반서비스는 농업인이 적기에 농사를 운영하고 불편을 해소하는 데 필수적”이라며 “더 많은 농업인들이 혜택을 받을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.