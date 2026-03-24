[헤럴드경제=김성훈 기자] 영화 ‘신세계’ 등에서 소름돋는 악역 연기를 선보였던 배우 박성웅이 ‘악역 연기 후유증’으로 정신과까지 찾아갔다고 밝혔다.

박성웅은 오는 26일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 2TV 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연한다.

최근 진행된 방송 녹화에서 박성웅은 ‘악역 전문 배우’로 자리매김한 이면의 고충을 이야기했다.

극중에서 칼로 사람을 살해하는 잔혹한 장면을 소화했던 박성웅은 ‘칼로 사람들을 해치면 어떡하지’라는 걱정을 떨쳐내기 힘들었다고 한다. 이에 아내인 배우 신은경에게 집 안에 칼을 다 치우라고 부탁하기도 했다고 했다.

박성웅은 악역 연기 후유증으로 “제 발로 정신과를 찾아갔다”라고도 했다. 트라우마를 극복하기 위해 한 노력을 방송을 통해 공개할 예정이다.

박성웅은 해외 대학 진학을 목표로 국제학교에서 공부 중인 아들을 두고 있다. 아들의 학업을 위해 ‘사교육 1번지’인 서울 강남 대치동에 거주 중이기도 하다. 방송에서는 그의 교육관과 아들을 향한 애틋한 마음도 공개될 예정이다.