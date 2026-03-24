“민주당은 부산에 누구보다 진심”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 24일 “민주당은 부산글로벌허브도시특별법을 우선순위로 두고 조속히 통과될 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 오전 국회에서 같은 당 전재수 의원과의 면담 자리에서 “민주당은 부산에 누구보다도 진심”이라며 이같이 말했다.

6·3 지방선거 부산시장 선거에 출마한 전 의원은 자신이 공동대표발의한 부산글로벌허브도시특별법의 조속한 통과를 촉구하기 위해 이날 민주당 원내 지도부를 찾았다.

전 의원은 “해양수산부 부산 이전을 통해 이재명 정부의 정치적 효능감을 부산시민이 체감하고 있다”며 “이번에 국회에서 집권 여당인 민주당이 부산글로벌허브도시특별법을 통과시켜 민주당에 대한 정치적 효능감을 부산시민이 느낄 수 있도록 해 주십사 하는 강력한 요청을 드린다”고 말했다.

이에 한 원내대표는 “전 의원과 민주당이 앞장서 해수부 부산 이전과 해양 수도 비전을 제시하지 않았다면 오늘날 부산의 미래를 논의할 수 있었겠나”라며 “최근 정청래 대표도 부산에 진력을 다하겠다는 강한 의지를 보여 준 바 있다”고 언급했다.

이어 “그 연장선상에서 부산글로벌허브도시특별법 역시 민주당이 책임 있게 챙기고 부산시민에게 결과로 답해야 할 과제”라며 “민주당이 부산을 명실상부 해양 수도 글로벌 허브 도시로 조성하는 데 앞장서겠다는 다짐의 말씀을 함께 드린다”고 덧붙였다.