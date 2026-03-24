[헤럴드경제=이명수 기자] 출산 전 산모의 흡연이 자녀의 신경발달에 장기적인 영향을 미칠 수 있다는 대규모 연구 결과가 나왔다. 특히 과거 흡연 이력만으로도 자녀의 신경발달 위험 증가가 확인됐으며, 비교적 적은 흡연량도 영향을 미치는 것으로 분석됐다.

24일 의료계에 따르면 장문영 고대구로병원 정신건강의학과 교수와 박준빈 서울대병원 순환기내과 교수, 한경도 숭실대학교 정보통계보험수리학과 교수, 김재원 서울대병원 소아청소년정신과 교수는 2009년부터 2018년까지 출생한 영아 중 분석 기준을 충족한 86만1876 쌍의 모자 자료를 분석해 전국 단위 인구 기반 모자 코호트 연구를 수행했다.

산모의 흡연 여부는 출산 전 2년 이내에 시행된 국민건강보험공단 일반건강검진 자료를 활용해 비흡연, 과거 흡연, 현재 흡연(검진 당시)으로 분류했으며 자녀는 2021년까지 평균 8년 이상 추적 관찰해 지적장애, 자폐스펙트럼장애(ASD), 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 진단 여부를 확인했다.

그 결과 흡연 이력이 있는 산모의 자녀는 비흡연 산모의 자녀에 비해 모든 신경발달장애의 누적 발생률이 유의하게 높았다. 비흡연 그룹의 자녀와 비교해 과거 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 21%, 자폐스펙트럼장애 29%, 주의력결핍과잉행동장애는 18% 높았으며, 현재 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 44%, 자폐스펙트럼장애 52%, 주의력결핍과잉행동장애의 경우 35% 높았다.

더불어 흡연량에 따른 영향을 분석한 결과, 현재 흡연군에서 흡연량과 비례해 신경발달장애 발생 위험도가 높아졌으며, 최저 흡연량 그룹(하루 흡연갑수⨯흡연 연수 1.75 미만)에서도 지적장애 35%, 자폐스펙트럼장애 55%, 주의력결핍과잉행동장애 33% 위험 증가가 관찰됐다.

장문영 고대구로병원 정신건강의학과 교수는 “이번 연구는 국내 최대 규모의 모자 코호트를 활용해 산모 흡연과 자녀 신경발달장애 간의 연관성을 확인했다는 점에서 의미가 크다”며 “특히 과거의 적은량의 흡연 이력만으로도 자녀의 신경발달에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 임신 전 단계부터 금연이 중요하다는 것을 알 수 있는 연구”라고 말했다.

그는 “이번 연구는 공중보건적 관점에서도 가임기 여성의 흡연 감소를 위한 사회적·의료적 지원 체계 마련이 필요하다는 것을 시사한다”고 말했다.

한편 이번 연구 결과를 담은 논문 ‘출생 전 건강검진 자료를 활용한 산모 흡연과 자녀 신경발달장애 위험 간의 연관성: 한국 모자 코호트 연구는 저명한 국제학술지 ’BMC 메디신‘(BMC Medicine) 최신호에 게재됐다.