연면적 204만㎡ 초대형 사업…설계자 선정 지원

[헤럴드경제=윤성현 기자] 건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌이 서울 송파구 올림픽선수기자촌 아파트 재건축정비사업의 설계사 선정 지원 업무 PM 용역을 수주했다고 24일 밝혔다.

올림픽선수촌 재건축은 송파구 방이동 89번지 일대에 신축 연면적 204만2465.01㎡, 지하 4층~최고 45층, 공동주택 9218가구(임대 750가구 포함) 및 근린생활시설 등을 조성하는 초대형 사업이다. 서울 동남권을 대표하는 단지로, 대규모 사업인 만큼 정비업계의 관심이 집중되고 있다.

현재 사업은 조합 설립 추진위원회 단계로 주택 및 토지 등 소유주 동의율은 조합 설립 법정 요건(70%)을 충족한 것으로 알려졌다. 추진위는 올해 하반기 본 조합 설립 이후 시공사 선정 등 본격적인 사업 추진을 목표로 최근 주민총회를 열어 한미글로벌을 포함한 각 분야 전문 협력사를 선정했다. 본 용역은 조합 설립 이후 이사회와 대의원 총회를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

한미글로벌은 설계사 선정 및 관리 기준 수립, 사업계획과 설계조건 검토, 설계안의 법규 및 계획 적정성 검토 등을 수행한다. 설계 방향과 기준 설정은 향후 사업성, 공사비, 품질, 인허가 대응력에 직결되는 만큼 초기 단계에서의 전문 PM 역할이 중요해지고 있다.

최근 도시정비사업에서는 조합의 의사결정을 지원하기 위해 초기 단계부터 전문 PM을 도입하는 사례가 늘고 있다. 재건축·재개발 사업은 사업 기간이 길고 이해관계자가 복잡해 설계, 인허가, 공사비, 일정 등을 체계적으로 관리해야 하기 때문이다.

한미글로벌은 현재 한남3·4구역, 용산 정비창 전면1구역, 압구정3구역, 방배5구역, 한강맨션 등 서울 주요 정비사업에서 건설사업관리를 수행하고 있다.