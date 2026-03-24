금감원 ‘소비자보호 거버넌스 모범관행’ 반영 기획·판매·사후관리 전 과정 내부통제 고도화

[헤럴드경제=박성준 기자] 우리금융그룹 계열사 동양생명이 이사회 산하 소위원회인 ‘금융소비자보호위원회’를 만들고, 금융소비자 보호 거버넌스 강화에 나섰다고 24일 밝혔다.

동양생명은 전날 주주총회를 열고 금융소비자보호위원회 신설했다. 금감원이 지난해 7월 발표한 ‘금융소비자보호 거버넌스 모범관행’을 선제적으로 반영해 이사회 차원에서 소비자 보호 관련 정책과 전략을 체계적으로 관리하려는 조치다.

소비자보호위원회는 소비자 보호 분야 전문성을 갖춘 이사를 포함해 3인 이상으로 구성되며, 연 1회 이상 정기 개최될 예정이다. 금융소비자 보호 관련 주요 정책과 경영 전략을 이사회 차원에서 심의·관리하는 최고 의사결정기구 역할을 맡는다.

동양생명은 이번 위원회 신설을 계기로 금융상품 기획·개발 단계부터 판매, 사후관리까지 전 과정에 소비자 보호 관점이 반영되도록 내부 관리 체계를 강화할 방침이다. 불완전판매 예방과 소비자 권익 보호를 위한 내부 통제 시스템도 고도화할 계획이다.

조운근 동양생명 금융소비자보호총괄책임자(상무)는 “이번 위원회 신설은 단순한 규제 대응을 넘어 고객의 신뢰를 기반으로 한 지속 가능한 경영을 강화하려는 조치”라며 “상품 개발부터 보험금 지급에 이르는 모든 과정에서 고객이 신뢰할 수 있는 금융 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

동양생명은 지난 1월 경영전략회의에서 임직원 대표들이 참석한 가운데 ‘소비자보호헌장 선서식’을 진행하는 등 소비자 중심 경영 실천을 지속해서 확대하고 있다.