- 이장우시장, 첫 기업현장지원회의…상장 준비 기업 애로사항 청취로 지원방안 모색

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 24일 유성구 전민동에 소재한 한빛레이저를 방문해 생산 현장을 시찰하고, 중소기업이 직면한 어려움과 요구사항을 직접 청취하는 ‘기업현장지원회의’를 처음으로 개최했다.

이번 방문은 어려운 경제 여건 속에서도 기술력을 바탕으로 상장(IPO)을 준비 중인 유망기업(D.I.S.A, IPO 프로그램 수료기업모임)을 격려하고, 현장의 실질적인 규제와 애로사항을 파악해 시정 정책에 반영키 위해 마련했다.

시는 참석한 기업인과의 간담회를 갖고 ▷상장 준비 과정의 어려움 ▷자금조달 문제 ▷각종 규제 등 기업이 현장에서 겪고 있는 다양한 애로사항에 대해 의견을 청취했다. 이어 생산라인과 연구시설을 직접 둘러보며 기업의 운영 과정에서의 현실적인 어려움을 점검했다.

이장우 대전시장은 “기업 성장과 지역경제 활성화는 현장과 소통하며 실질적 어려움을 함께 해결해 나가는 과정에서 시작된다”며 “앞으로도 시 차원의 지원과 개선이 필요한 고충에 대해 산단 등 기업의 운영 현장을 시찰하고 기업인과 소통을 강화하겠다”고 말했다.

한편, 대전시는 이번 현장 방문에서 제기된 애로사항을 바탕으로 유관부서와의 협의를 통해 맞춤형 해결책을 마련 예정이다. 아울러 정기적인 기업 현장 방문을 통해 현장 중심의 기업 지원 정책을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.