[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]국민의힘 대구시장 예비경선에 나선 추경호 의원이 더불어민주당의 김부겸 전 국무총리의 출마설과 관련 24일 “민주당에서 김부겸 전 총리의 대구시장 출마를 노골적으로 종용하고 있다”고 비판했다.

추 의원은 전날 페이스북을 통해 “민주당이 수년 전 정계 은퇴를 선언하고 양평에서 전원생활을 하고 있는 김 전 총리를 다시 대구시장 선거에 세우려 한다”며 “이 같은 행태를 대구 시민들이 어떻게 받아들일지 두렵지도 않냐”고 반문했다.

추 의원은 김 전 총리 본인의 발언도 언급하며 “민주당이 출마 결단을 요구하기 전에 집권당이 대구 발전 비전을 먼저 제시해야 한다는 지적은 상식적인 것”이라고 강조했다.

추 의원은 또 대구경북 행정통합 문제를 둘러싼 정부와 여당의 태도도 비난했다.

그는 “그간 민주당과 정부가 온갖 핑계로 대구경북 행정통합 특별법 처리를 가로막았다”며 “지역에서는 특정 후보를 위한 ‘선거 셈법’이 아니냐는 의구심이 든다“며 ”이제 그 검은 속내와 기만적 행태가 점차 사실로 드러나는 것 같아 씁쓸하다“고 말했다.

따라서 “대구경북 통합은 훼방 놓고 다가오는 지방선거에서는 대구의 미래를 말하겠다는 민주당의 행태는 출구는 막아놓고 길 안내를 하겠다는 억지와 다름없다”고 했다.

추경호 의원은 “지방선거를 앞두고 들고나온 ‘선심성 매표용 추경’부터, 대구경북의 백년대계인 행정 통합 조차 선거 공학으로 접근하는 집권당의 행태는 대구시민을 기만하는 것“이라고 지적했다.