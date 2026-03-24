모금활동 통해 위기 상황 호전 돕는 사업

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시는 생활에 어려움을 겪고 있는 위기가구를 지원하기 위한 ‘나눔으로 싹이트는, 드림씨앗’ 사업 11기 지원 대상자를 최종 선정했다고 24일 밝혔다.

‘나눔으로 싹이트는, 드림씨앗’ 사업은 모금활동을 통해 마련된 기부금을 지원함으로써, 대상 가구의 위기 상황 호전을 돕는 사업이다.

2020년 6월 1기를 시작으로 10기까지 수술비와 치료비, 생계비 등을 지원해 왔다.

이번 11기에는 총 6건이 의뢰됐으며, 사례 발표와 위원들의 심의를 거쳐 최종 4건이 선정됐다. 선정된 대상자에게는 생계비와 주거비 등 맞춤형 지원이 제공될 예정이다.

특히 이번에 선정된 사례에는 ▷장애로 경제활동이 어려운 다문화 가정으로, 영유아 자녀 양육과 출산을 앞두고 있어 생계 부담이 큰 가구 ▷정신건강 및 사회적 관계 어려움을 겪고 있는 가구 ▷정신장애로 구직에 어려움을 겪으며 채무와 생계 부담이 가중된 가구 ▷화재로 주거지를 상실한 장애인 가구로, 피해 복구와 주거 안정을 위한 지원이 필요한 가구 등이 포함됐다.

이명희 복지정책과장은 “드림씨앗 사업이 취지에 맞게 운영되어 도움이 필요한 분들께 실질적인 지원이 이루어지길 바란다”며 “앞으로도 많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.