[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데마트가 창립 28주년을 맞아 26일부터 4월 8일까지 상반기 최대 규모의 쇼핑 축제 ‘메가통큰’을 개최한다고 밝혔다. 롯데마트와 슈퍼·창고형 할인점 맥스(MAXX)·온라인몰 제타(ZETTA) 등 전 채널의 역량을 집약한 행사다.

인기 먹거리를 중심으로 최대 60% 할인 혜택을 제공한다. 지난 창립 행사보다 물량을 2배 이상 늘렸다. 행사 1주차인 26일부터 4월 1일까지는 ‘한우 전 품목(100g/냉장)’을 행사카드(롯데/BC/신한/KB국민/NH농협/삼성/우리) 결제 시 50% 할인 판매한다. ‘행복생생란(대란/30입/국산)’은 29일까지 카드 할인과 함께 2판 구매 시 판당 5990원에 판매한다.

‘한가득 시금치(400g/팩/국산)’는 기존가 대비 60% 이상 할인된 1990원에, 마지막 제철 딸기인 ‘상생딸기(1㎏/국산/박스)’는 연중 최저가인 7990원에 구매할 수 있다. ‘활 대게(100g/냉장/러시아산)’는 행사카드 결제 시 3995원에 판매한다. ‘SUPER생연어(횟감용/구이용/노르웨이산)’를 포함한 연어 전 품목도 엘포인트 회원 대상 50% 할인 혜택을 제공한다.