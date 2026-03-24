- 충남 논산시·한화에어로스페이스·현대로템 등과 협약…K방산 글로벌 경쟁력 강화·방산혁신클러스터 등 공모 참여 협력 약속

[헤럴드경제= 이권형기자] 대한민국 국방수도 충남이 방산혁신클러스터 유치를 위해 지역 글로벌 방산기업과 손을 맞잡았다.

도는 24일 국회에서 황명선 국회의원이 참여한 가운데 논산시, 한화에어로스페이스·현대로템·LIG넥스원·한국항공우주산업(KAI), 충남연구원·충남테크노파크 등과 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 K-방위산업 글로벌 경쟁력 강화와 충남 방위산업 육성, 방산혁신클러스터 유치 협력 등을 위해 맺었다.

협약에 따르면, 도와 각 기관·기업은 ▷방위산업 육성 및 발전을 위한 공동 협력 ▷방위산업 신규 사업 분야 연구 개발 및 사업화 지원 ▷체계기업과 중소·벤처기업 상생 협력 ▷지역 인재 육성 ▷일자리 창출 및 지역경제 성장 지원 등에 힘을 모은다.

또 ▷국방기술 성능 시험·실증 인프라 구축 및 공동 활용 ▷방산혁신클러스터 등 국가 사업 발굴·기획·공모 참여 협력 ▷예산 확보 등도 함께 노력키로 했다.

도는 이번 협약이 방위사업청의 ‘2026 방산혁신클러스터’ 공모 사업 유치에 큰 힘이 될 것으로 기대하고 있다.

도는 논산시 내동·연무읍 일원에 2030년까지 499억 원을 투입, 인공지능(AI) 국방로봇 특화 방산혁신클러스터를 조성한다는 내용의 사업 신청서를 이달 말 제출할 계획이다.

주요 사업 내용은 방산 특화 연구·시험·실증 인프라 지원, 국방 신산업 기술 개발 및 사업화 지원, 창업 및 우수 민수기업 방산 진입 지원 등이다.

충남테크노파크가 주관하고, KAIST·한국생산기술연구원·건양대, 한화에어로스페이스·현대로템·LIG넥스원·KAI 등의 기관·기업이 참여한다.

도는 국방대와 건양대 등이 위치해 AI·로봇 분야 전문 인력을 지속적으로 공급할 수 있고, 인근 대전에 국방과학연구소(ADD)와 대덕연구단지가 있어 논산을 방산혁신클러스터 유치 최적지라고 판단하고 있다.

논산에는 또 차세대 지상 무인 체계 핵심 연구와 시험을 수행하는 전초기지가 될 국방미래기술연구센터와 국방국가산업단지가 들어서는 점도 방산혁신클러스터 유치에 유리하게 작용할 것으로 내다보고 있다.

도 관계자는 “연구실의 기술이 실전용 무기로 거듭나기 위해서는 가혹한 환경에서의 실증과 정밀한 제조 공정이 필수적”이라며 “방산혁신클러스터 유치를 통해 전국 최대 규모 실증 테스트베드를 구축, 논산을 AI 국방로봇이 탄생하는 첨단 국방기술의 메카로 발전시켜 나아갈 것”이라고 말했다.