내달 6일부터 전국 17개 시도에서 상영회
[헤럴드경제=손미정 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’가 가치봄 전국 상영을 진행한다.
24일 배급새 쇼박스는 ‘왕과 사는 남자’가 4월의 가치봄 상영작으로 선정됐다고 밝혔다.
가치봄 상영회는 영화 상영 시 화면 해설 음성 및 한글 자막을 제공, 시각·청각장애인과 비장애인이 함께 동일한 환경에서 작품을 즐길 수 있도록 한 상영 포맷이다. 한국시각장애인협회와 한국농아인협회에서 영화진흥위원회와 복권위원회의 지원을 받아 진행된다.
‘왕과 사는 남자’의 가치봄 상영회는 내달 6일부터 20일까지 서울, 강원, 경기, 인천, 대전, 광주, 부산, 울산, 제주 등 전국 총 17개 시도의 77개 극장에서 순차적으로 진행된다. 상영 스케줄에 대한 자세한 내용은 한국시각장애인연합회 및 한국농아인협회 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
영화 ‘왕과 사는 남자’는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기다. 2년여 만에 극장가에 나타난 ‘천만 영화’로 지난 주말 역대 박스오피스 3위에 오르며 흥행 행진을 이어가고 있다.
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