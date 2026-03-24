[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 예천군과 공동 주관하는 ‘제64회 경북도민체육대회’의 성공적인 개최를 위해 분야별 추진 상황을 최종 점검하고 막바지 대회 준비에 박차를 가하고 있다고 24일 밝혔다.

이번 대회는 ‘도전과 혁신! 신도청 시대 글로벌 체전!’이라는 비전 아래 오는 4월 3일부터 6일까지 4일간 안동시와 예천군 일원에서 펼쳐진다.

특히 이번 체전은 처음으로 두 시군이 공동 주관하며 예술을 접목한 ‘문화형 체전’으로 차별화해 준비되고 있다.

개회식은 4월 3일 열리며‘문화형 체전’의 특징을 집약한 무대로 꾸며질 예정이다.

안동시는 고해상도 빔 프로젝션 맵핑 기술을 활용해 무대 전체를 입체적인 미디어 공간으로 연출하고 차전놀이 시연과 주제공연을 통해 안동의 전통과 경북의 미래 비전을 함께 선보일 계획이다.

여기에 공군 블랙이글스 에어쇼와 이찬원, 장민호, 하이키 등 인기 가수들의 축하공연이 더해져 축제 분위기를 한층 끌어올릴 전망이다.

안동시는 대회의 원활한 운영을 위해 경기 인프라 구축에도 만전을 기했다.

전체 30개 종목 중 안동에서는 테니스, 축구, 배구 등 18개 종목이 진행되며, 시는 이번 대회를 위해 20개소의 경기장을 확보해 시설 점검과 보수를 모두 마쳤다.

또 283명의 자원봉사자가 경기장 안내, 주차 지원, 급식 보조 등 다양한 분야에서 참여해 원활한 대회 운영을 지원할 예정이다.

방문객을 위한 부대행사와 편의 대책도 마련됐다.

도청 천년숲 일대에는 관광 콘텐츠와 지역 기업 제품을 소개하는 홍보관이 운영되며 경북 시군 농특산물 전시․판매 부스 23동도 설치된다. 이와 함께 시내 주요 지점에서는 버스킹 공연과 상설 콘서트가 열려 도시 전역에 축제 분위기를 더할 예정이다.

안동시 관계자는 “안동과 예천이 하나 돼 정성껏 준비한 이번 대회가 도민의 자긍심을 높이고 지역에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”며 “철저한 안전관리와 세심한 준비로 모든 도민이 안전하고 편안하게 즐길 수 있는 역대 최고의 체전을 만들겠다”고 말했다.