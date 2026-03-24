3월 27일부터 10월 말까지 매일 5회 가동..회당 15분간 화려한 연출 LED 조명·레이저 결합한 빛의 향연..‘수변 감성 거점’으로 인기 예감

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 이달 27일 연가교(모래내로 190) 인근에 ‘홍제천 음악분수’를 준공하고 본격 가동에 나선다.

이 시설은 길이 37.3m, 폭 3.6m의 그래픽 분수로 216개의 LED 조명과 3곳의 레이저를 활용해 입체적 공연을 연출한다.

최대 10m까지 올라가는 물줄기는 하천을 산책하는 시민들에게 시원한 경관과 음악이 함께 어우러지는 빛의 향연을 선사한다.

3월 27일부터 10월 31일까지 매일 오전 11시와 오후 2·6·7·8시부터 각 15분간 케이팝, 클래식, 트로트 등 다양한 장르의 음악에 맞춰 역동적인 분수 쇼를 펼친다.

기상 상황에 따라 가동 시간이 변경될 수 있어 구청 홈페이지를 통해 운영 현황을 지속해서 안내할 계획이다.

가동에 하루 앞선 이달 26일 저녁 7시 연가교 체육시설광장에서는 ‘물길이 리듬이 되다!’란 슬로건 아래 ‘홍제천 음악분수’ 가동식이 열린다.

식전 공연, 경과 보고, 분수 가동 퍼포먼스 등으로 간소하게 진행되는 가운데 홍제천의 새로운 변화를 축하하는 자리가 될 전망이다.

이성헌 서대문구청장은 “음악분수가 주민분들의 삶에 활력을 더함은 물론 홍제폭포에 이은 또 하나의 홍제천 수변 감성 거점으로 많은 인기를 모을 것으로 기대한다”고 말했다.