[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 23일 봉화군 봉성면에서 ‘봉화군 임대형 스마트팜’준공식을 개최했다.

이날 준공식에는 박현국 봉화군수를 비롯해 박찬국 경북도 농축산유통국장, 도·군의원, 지역 농업인 대표 등 300여명이 참석했다.

봉화 임대형 스마트팜은 국비 공모사업이 아닌 지방소멸대응기금 등을 활용해 지방정부가 주도해 추진한 사업으로, 스마트팜 도입이 시급한 농업 현장에 선제적으로 도입돼 농촌 소멸 위기에 대응한 우수사례로 평가받고 있다.

2023년부터 3년간 245억원을 투입해 3.6ha 규모로 조성한 봉화 임대형 스마트팜은 환경제어시스템을 통해 온‧습도, CO2 농도, 일조량 등을 조절하여 농산물 재배에 최적화된 생육환경을 유지하고 운영비 절감을 위해 공기열 냉난방시스템을 적용한 최첨단 시설이다.

지난 1월 입주를 마친 21명의 스마트팜 혁신밸리 교육과정 수료생과 지역 농업인은 서류 평가와 심층 면접 등 엄격한 공모 과정을 거쳐 최종 선정됐으며, 현재 딸기와 토마토 재배 등 본격적인 영농 활동에 돌입했다.

입주 농업인은 1인당 연간 120만원 수준의 파격적인 임대료로 최대 6년간 스마트팜을 운영할 수 있다.

이는 대규모 초기 자본이 필요한 시설농업의 진입장벽을 낮춰 청년들이 안정적으로 기술과 경험을 쌓고 창업 자본을 마련하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

아울러 향후 지역 스마트농업을 이끌 선도 농가로 성장하는 기반이 될 전망이다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “봉화 임대형 스마트팜은 지방이 주도하여 농업의 미래를 개척한 모범사례”라며 “청년과 지역 농업인이 동참하여, 농업 대전환을 이끄는 핵심 인재로 거듭나도록 도 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.