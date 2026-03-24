3월 24일부터 7월 7일까지 총 8회차 진행, 상시 접수 … 현직자 및 인사 담당자 연계로 실전 대응력 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 본격적인 채용 시즌을 맞아 청년들의 성공적인 사회 진출을 돕기 위한 ‘청년취업역량강화(청취력)’프로그램을 운영한다.

이번 프로그램은 3월 24일부터 7월 7일까지 총 8회차에 걸쳐 노량진청년일자리센터(노량진로 140, 2층)에서 진행된다.

신청 대상은 취업을 준비 중인 39세 이하의 동작구 거주 및 생활 청년이며, 구글 폼을 통한 온라인 신청으로 접수가 가능하다.

참여자의 상황에 맞춰 전체 일정 중 원하는 회차를 자유롭게 선택하여 신청할 수 있으며, 접수는 회차별 모집 인원 충원 시까지 상시 진행된다.

이번 프로그램은 취업의 전 과정을 체계적으로 대비할 수 있도록 ▲최신 취업준비전략 컨설팅▲자기소개서 작성▲실전 면접 준비▲대기업/공기업 현직자 직무 특강▲인사 담당자 초청 강연 등의 회차별 맞춤형 커리큘럼으로 구성됐다.

특히 기업 현직자와 인사 담당자가 직접 참여하는 밀착형 특강을 통해 이론 중심의 교육에서 벗어난 실전 중심의 채용 전략을 제공할 계획이다.

프로그램은 회차 당 주제별 강의(2시간)와 맞춤형 컨설팅(1시간) 등 총 3시간 과정이며, 바쁜 청년들을 배려해 모든 과정은 저녁 7시부터 진행된다.

아울러 총 8회차 중 3회차 이상 참여한 청년에게는 수료증을 발급하고, 기업별 면접 기출 자료 등의 실무적인 취업 정보를 별도로 제공하여 지속적인 사후관리를 이어갈 방침이다.

박일하 동작구청장은 “이번 프로그램이 취업을 준비하는 청년들에게 실질적인 돌파구가 되길 바란다” 며 “앞으로도 청년들이 꿈을 향해 나아가는 과정에 동작구가 든든한 조력자가 될 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.