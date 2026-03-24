중동 전쟁 속 글로벌 불확실성 확대 속 개막 자오러지 기조연설…개방·다자주의 강조 전망 AI·디지털경제·공급망 안정 핵심 의제 부상 한중 기후협력 논의…반기문 연설 예정

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 글로벌 불확실성이 커지는 가운데, 중국이 주도하는 보아오아시아포럼이 개막하며 다자협력과 공급망 안정 해법 논의에 나섰다.

24일 중국 하이난성 보아오에서 ‘아시아의 다보스포럼’으로 불리는 보아오포럼 연차총회가 막을 올렸다. 포럼은 27일까지 나흘간 진행되며, ‘공동의 미래 형성: 새로운 환경·새로운 기회·새로운 협력’을 주제로 세계 경제와 국제질서 방향을 논의한다.

올해 포럼에는 각국 정부 고위 인사와 국제기구, 기업, 학계 관계자 등 수천명이 참석한다. 로렌스 웡 싱가포르 총리를 비롯해 아제르바이잔·스리랑카 국회의장, 카자흐스탄 제1부총리 등도 자리한다.

특히 행사 사흘째인 26일 개막식에서는 중국 권력 서열 3위인 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장이 기조연설에 나선다. 자오 위원장은 중국의 경제정책 방향과 대외 개방 기조를 설명하며 다자주의와 글로벌 협력 필요성을 강조할 것으로 예상된다.

이번 포럼은 ‘세계정세와 발전 방향’, ‘지역 협력과 성장동력’, ‘혁신을 통한 발전 잠재력 확대’, ‘포용적 발전을 위한 파트너십 강화’ 등 4대 의제를 중심으로 진행된다. 미중 전략 경쟁과 보호무역주의 확산 속에서 국제 협력 체계를 재정비하는 논의가 핵심이 될 전망이다.

특히 아시아 지역 경제 통합과 공급망 안정 문제가 주요 화두로 떠올랐다. 중국과 아세안 간 자유무역협정(FTA) 3.0 협상과 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 전면 시행 흐름 속에서 무역 확대와 공급망 재편 전략이 집중적으로 다뤄질 예정이다.

인공지능(AI)과 디지털 경제도 핵심 의제다. ‘AI 혁신’, ‘AI+ 산업 융합’, ‘AI+ 헬스케어’ 등 세부 세션을 통해 기술 변화와 규범 정립 문제가 논의된다.

포럼 마지막 날에는 한중 기후변화 협력 원탁회의도 열린다. 반기문 전 유엔 사무총장의 기조연설로 시작되는 이 회의에는 류전민 중국 기후특사와 견종호 한국 외교부 기후변화 특사 등이 참석해 양국 협력 방안을 논의한다.

보아오포럼은 비정부 형식을 띠고 있지만 사실상 중국이 주도하는 대표적 국제 플랫폼으로 평가된다. 중국은 이번 포럼을 통해 개방 확대와 고품질 성장 전략을 강조하며 글로벌 경제에서의 역할을 부각하는 데 주력하는 모습이다.