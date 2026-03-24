[헤럴드경제(경산)=김병진 기자](재)경북테크노파크가 지역기업 경쟁력 강화와 수요자 중심 맞춤형 정보 제공을 위해 ‘2026년 경북 기업지원 통합 설명회’를 오는 27일 영남대 천마아트센터 3층 컨벤션홀에서 개최한다고 24일 밝혔다.

주관기관인 경북테크노파크 외 경북창조경제혁신센터, 경북경제진흥원, 기술보증기금, 중소벤처기업진흥공단 등 지역 주요 기업지원 기관들이 대거 참여하는 본 설명회는 AX 기반의 효율성 극대화와 최적화된 정보 제공을 목표로 한다.

이번 설명회의 주요 혁신사항은 ▲모바일 앱 기반 ‘지원사업 빠른 매칭’ ▲AI 영상 브리핑 도입 ▲실시간 연동 아키텍처를 통한 스마트 대기 및 1:1 심층 상담 시스템 구축 등이 있으며 이를 통해 기업 친화적 설명회를 추진한다.

설명회의 가장 큰 특징은 장시간 동안 기업 상황과 무관한 정보까지 청취해야 했던 기존의 나열식 정보 제공 방식에서 벗어나, 경북테크노파크가 자체 개발한 ‘스마트 매칭 시스템’을 전면 도입, 양방향 소통 설명회로 탈바꿈했다는 것이다.

‘스마트 매칭 시스템’을 활용 시 기업이 매출, 업력, 소재지 등의 정보를 입력하면 신청 가능한 ’맞춤형 지원사업 리스트‘를 모바일로 즉시 제공받게 된다.

1대1 심층 상담 이외에 전반적인 사업 설명은 AI 영상을 기반으로 진행한다.

기업은 AI 영상을 시청하는 동시에 모바일 앱과 전광판을 통해 실시간 대기 순번을 확인, 1대1 심층 상담을 받을 수 있다. 설명회 참석을 원하는 기업은 경북테크노파크 홈페이지에서 관련 정보를 확인할 수 있으며 사전 신청 또한 가능하다.

하인성 경북테크노파크 원장은 “2026년 기업지원 설명회는 단순한 정보 습득을 넘어 진정한 맞춤형 제안이 이루어지는 혁신의 장”이라며“앞으로도 AI 기술을 적극 활용, 경북 지역 중소기업들이 실질적인 지원 혜택을 받고 한 단계 도약할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”라고 말했다.