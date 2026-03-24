총 4개사·24개 차종 40만8942대

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 현대자동차㈜, 기아㈜, 케이지모빌리티㈜, 비엠더블유코리아㈜에서 제작·수입·판매한 24개 차종 40만8942대에서 제작 결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 24일 밝혔다.

우선 최근 발생한 전동시트 관련 사고와 관련해 현대자동차㈜는 팰리세이드 등 2개 차종 5만7987대의 2열, 3열 전동시트 제어기 소프트웨어 설계 미흡으로 인해 탑승자나 사물과의 접촉을 감지하지 못해 안전에 지장을 줄 가능성으로 지난 20일부터 서비스 방문 없이 무선 통신망(OTA)을 통해 시정조치를 진행 중이다.

이번 리콜에 따라 전동시트가 접히는 기능의 해제를 보다 쉽게하고, 기능 작동 시 접촉 감지 구간을 확대하는 등의 개선이 이뤄질 예정이다.

또한 추가적인 안전성 강화를 위한 전동시트 작동 방법 개선도 검토 중이다. 개선 사항이 확정되면 추가 리콜이 진행(4월 중) 될 계획이며 국토부는 리콜 과정, 보완 여부 등을 지속적으로 모니터링할 예정이다.

이 밖에도 4개 제작사 24개 차종에서 제작 결함이 발견돼 시정조치를 진행한다. 기아자동차의 카니발 20만1841대는 저압연료라인 설계 미흡으로 인해 연료가 누유돼 주행 중 시동 꺼짐 및 화재가 발생할 가능성으로 25일부터 시정조치에 들어간다. 현대자동차 팰리세이드 등 2개 차종 4만1143대는 3열 좌측 안전띠 버클 배선 설계 미흡으로 안전띠가 체결되지 않아도 경고장치가 작동하지 않는 안전기준 부적합으로 오는 4월 10일부터 시정조치에 들어간다.

KG모빌리티의 토레스 등 3개 차종 7만8293대는 냉각팬 저항 코일의 열적 부하 및 과열로 화재 발생 가능성으로 지난 16일부터 시정조치를 진행하고 있다. BMW사 520i 등 18개 차종 2만9678대는 에어컨 배선 설계 미흡으로 에어컨 필터 교체 과정에서 배선이 손상돼 단락이 발생할 경우 이로 인한 화재 발생 가능성으로 이날부터 시정조치에 들어간다.