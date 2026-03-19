[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 19일 오전 월계동에서 열린 ‘월계어르신휴센터 개관식’에 참석했다.

구가 조성한 ‘월계어르신휴센터’는 지역 내 65세 이상 어르신들을 대상으로 신체 건강 증진과 정서적 지지를 지원하는 건강·여가 복합 거점 공간이다. 기존 경로당이나 복지관의 역할을 보완한 다채로운 소모임과 특화 프로그램을 운영하여 지역사회서로돌봄체계의 핵심 시설로 기능하고 있다.

월계어르신휴센터는 전용면적 318㎡로 조성됐다. 1층 건강 카페에서는 건강 소모임, 한끼 밥상, 2층 건강마당에서는 댄스, 요가, 영화 상영 등, 3층 교육장에서 교육과 커뮤니티 활동이 진행할 예정이다. 별도 예약 없이 언제든 방문이 가능하다.

이날 행사는 오승록 구청장을 비롯해 시·구의원, 경로당 회장, 지역 주민 등 약 100여명이 참석한 가운데 건강 리더의 길놀이를 시작으로 ▲개회 및 내빈소개 ▲경과보고 ▲주요내빈 축사 ▲감사인사 ▲축하공연 ▲커팅식 및 기념촬영 ▲시설 라운딩 순으로 진행됐으며, 시니어유트브 100세청춘으로 생중계되었다.

오승록 구청장은 “월계어르신휴센터가 어르신들이 활기차고 건강한 노후를 보내실 수 있는 따뜻한 돌봄과 소통의 공간으로 자리 잡길 기대한다”며 “앞으로도 어르신들을 위한 맞춤형 복지 인프라 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.