“군민이 체감할 수 있는 복합공간 ‘양평 서부 어울림센터’ 조성하겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군이 경기도 추진 ‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’ 공모에 최종 선정돼 총 160억원의 사업비를 확보했다.

‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’은 도민환원기금을 활용해 생활밀착형 사회기반시설(SOC) 조성을 지원하는 사업으로, 도민의 삶의 질 향상과 지역 간 생활여건 격차 완화를 위해 경기도가 처음으로 추진하는 공모사업이다.

19일 양평군에 따르면 상수원 보호구역 등 각종 중첩 규제로 지역 발전과 사회기반시설 확충에 많은 제약을 받아왔다. 특히 서부권 중심지인 양서면은 인구 규모와 생활 수요에 비해 주민들이 일상에서 이용할 수 있는 복합 공공시설이 부족해 시설 확충 요구가 꾸준히 제기돼 왔다. 이번 공모 선정은 이러한 생활기반 확충의 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

이번 공모는 지난해 12월부터 올해 3월까지 약 3개월간 준비했으며, 23개 시·군이 참여한 가운데 치열한 경쟁 속에서 진행됐다. 양평군은 열악한 재정여건과 인구 고령화 등 지역 실정을 반영하고, 주민설문조사 등을 통해 사업의 필요성과 공감대를 체계적으로 제시해 최종 선정되는 성과를 거뒀다.

군은 양서면 일원에 복지·체육·돌봄 기능을 갖춘 복합 사회기반시설(SOC) 조성 사업을 추진해 전 세대가 함께 이용할 수 있는 생활밀착형 공간을 마련하고, 정주여건 개선과 지역 활력 제고를 도모할 계획이다.

전진선 양평군수는 “이번 공모 선정은 지역 여건과 주민 수요를 반영한 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 내실 있게 사업을 추진해 군민이 체감할 수 있는 복합공간 ‘양평 서부 어울림센터’를 조성하겠다”고 밝혔다.