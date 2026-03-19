[헤럴드경제=이원율 기자]한국과 일본이 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 파병 요구를 아예 거부하기는 어려울 것이라는 미국 전문가의 예측이 나왔다.

잭 쿠퍼 미국기업연구소(AEI) 선임연구원은 18일(현지시간) 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 팟캐스트에 출연해 트럼프 대통령의 파병 요구와 관련, “유감스럽지만 일본과 한국이 그냥 ‘노(No)’라고 말할 위치에는 있지 않다고 본다”고 내다봤다.

그는 “(답변이)‘예스(Yes)’여야 할 것으로 보지만, ‘일본이 기뢰제거용 소해정을 보낼 것으로 보느냐’고 하면 답은 ‘전혀 아니다’다. 더욱이 유럽 국가들이 (동참)하지 않겠다는 입장을 분명히 하고 있지 않는가”라며 “일본과 한국이 일정한 기여를 제공해야 할 것으로 본다”고 덧붙였다.

쿠퍼 연구원은 인도양 내 연료 재급유 등을 언급하며 “일본이 호르무즈 해협에서 이란의 직접적 공격을 당할 위험 없이 미국에 적정 수준의 지원을 할 방법이 있을 수 있다”고 했다.

그는 다만 주한미군과 주일미군 전력이 중동으로 차출되는 상황인 만큼, 한국과 일본의 지원 결정은 정치적으로 어려운 문제일 것이라고 분석했다.

쿠퍼 연구원은 이란 전쟁을 한 사례로 들며 미국 행정부의 아시아 중시 전략이 실패했다며 “한국이나 일본, 대만 등은 그렇지 않다고 한들 싱가포르나 인도네시아, 태국 등은 ‘미국이 신뢰하기 어렵다면 완전히는 아니어도 중국과 더 발을 맞출 수 있다’는 ‘플랜B’가 있다”고 했다.

크리스티나 고벨라 CSIS 선임 고문 또한 한국과 일본이 미국에 기여할 수 있는 방안은 많을 것이라고 했다. 특히 일본에 대해선 미국의 차세대 미사일 방어 시스템인 골든돔에 참여하거나, 이란 전쟁에서 소진된 재고 보충을 위한 미사일 생산에 기여하는 방안 등이 거론됐다.

트럼프 대통령도 이란 전쟁이 마무리된 후 호르무즈 해협 안보를 호르무즈를 통한 에너지 교역에 의지하는 국가가 책임지도록 하는 방안을 거론하는 등 동맹국 압박 차원으로 해석될 수 있는 발언을 이어갔다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “우리가 테러국가 이란의 잔재를 제거해버리고 이른바 그 해협의 책임을 이용 국가가 지도록 하면 어떤 일이 일어날지 궁금하다”며 “그러면 우리의 반응 없는 동맹 중 일부가 서둘러 움직이기 시작할 것”이라고 주장했다.

호르무즈 해협을 통과하는 원유는 상당 부분 한국, 중국, 일본을 비롯한 아시아와 유럽 국가로 수입된다. 미국은 중동산 원유 수입 비중이 작은 편이다.

트럼프 대통령은 이날 ‘미국의 동맹은 정신 차리고 호르무즈 해협 개방을 돕는 데 나서야 한다’는 미국 매체 뉴욕포스트의 사설을 자신의 트루스소셜 계정에 올리기도 했다.