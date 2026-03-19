-FPT 글로벌 고객사에 페스카로 자동차 사이버보안 솔루션 제공

-사이버보안 공동 대응체계 구축… 한국 시장 넘어 글로벌 시장으로 확대 추진

차량 통합 보안 플랫폼 전문 기업 페스카로(FESCARO)가 글로벌 IT기업 FPT와 자동차 소프트웨어 및 사이버보안 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 이번 협력은 자동차 고객을 대상으로 한 FPT의 사이버보안 서비스 역량을 강화하는 동시에, 한국을 포함한 글로벌 시장에서 소프트웨어 정의 차량(SDV, Software Defined Vehicle) 개발을 위한 공동 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

차세대 차량 아키텍처에서 소프트웨어의 중요성이 커지면서 사이버보안은 차량 개발 초기 단계부터 고려해야 할 핵심 요소로 자리 잡고 있다. FPT의 AI 기반 소프트웨어 개발 역량과 글로벌 엔지니어링 수행 역량, 페스카로의 자동차 사이버보안 기술력과 산업 전문성을 결합해 글로벌 차량제작사(OEM) 및 제어기 개발사(Tier)를 대상으로 차량 전 주기를 아우르는 통합 보안 서비스를 제공할 계획이다.

양사는 자동차용 보안솔루션, 보안테스트(퍼징 및 모의해킹 등), 위협 분석 및 위험 평가(TARA) 및 컨설팅 등 차량 사이버보안 전반에 걸친 협력을 진행할 계획이다. 양사는 한국 자동차 시장을 중심으로 SDV 환경에 최적화된 서비스를 공동 제공하며 협력을 본격화할 계획이다. 이를 기반으로 향후 커넥티드 및 자율주행 모빌리티 분야에서도 협력 기회를 모색하며 글로벌 시장으로 협력을 확대해 나갈 방침이다.

Duong Nguyen Thi Thuy (FPT 오토모티브 CRO, FPT그룹)는 “자동차 산업이 소프트웨어, 인공지능(AI), 커넥티비티 중심으로 빠르게 변화하면서 사이버보안은 이제 산업의 다음 단계로 나아가기 위한 핵심 기반이 되고 있다. 페스카로와의 협력을 통해 한국 고객들이 보안 대응 역량을 강화하고 혁신을 가속화하며 차세대 모빌리티에 대한 신뢰 구축에 기여하겠다”라고 전했다.

구성서 페스카로 최고사업책임자(CSO·상무)는 “FPT의 글로벌 소프트웨어 전문성과 페스카로의 자동차 사이버보안 기술력이 만나 SDV 환경에 최적화된 협력 모델을 만들 것”이라며 “이번 협력을 계기로 글로벌 시장에서 공동 사업 기회도 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.

FPT는 20년 이상의 자동차 엔지니어링 경험을 바탕으로 글로벌 자동차 소프트웨어 분야에서 역량을 확대해 왔다. 현재 약 5,000명의 자동차 소프트웨어 엔지니어로 구성된 글로벌 인력을 보유하고 있으며 주요 반도체 기업, Tier-1 공급사, OEM과 협력을 추진하고 있다. 또한 FPT University의 Automotive Software Engineering 학과를 통해 미래 자동차 소프트웨어 인재 양성에도 투자하고 있다. FPT는 안전, 사이버보안, 소프트웨어 개발 등 주요 국제 표준을 충족하는 체계를 기반으로 글로벌 자동차 프로젝트의 신뢰성을 확보하고 있다. 최근에는 퀄컴(Qualcomm)과 Technical Assistance and Development Agreement(TADA)를 체결했으며 이를 통해 베트남 최초이자 동남아 자동차 산업에서 두 번째로 퀄컴의 최신 기술과 엔지니어링 리소스를 활용할 수 있는 파트너가 됐다. 이를 기반으로 AI 기반 자동차 솔루션 개발을 가속화하고 있다.

페스카로는 자동차 사이버보안 통합플랫폼 전문기업이다. 소프트웨어 중심으로 전환되는 모빌리티 산업과 사이버보안 규제 확산에 대응해 전장부품 보안솔루션·차량통신 보안솔루션·규제 대응 정보기술(IT) 솔루션(CSMS 포털)을 제공하고 있다. 라이프사이클 전반을 아우르는 ‘통합플랫폼’을 기반으로 고객사의 사이버보안 설계 및 검증, 운영체계 구축 등을 협력해 왔다. 2023년에는 고객사가 국제 4대 인증(CSMS, SUMS, VTA, ISO/SAE 21434)을 획득하는 데 중추적 역할을 하며 국내 최초 ‘그랜드슬램’을 달성하는 성과를 거두었다. 이어 2025년에는 국내 최초로 글로벌 자동차 사이버보안 협의체 오토아이삭(Auto-ISAC)과 이노베이터(Innovator) 파트너십을 공식 체결하며 세계 수준의 자동차 사이버보안 기술력을 입증했다. 현재 페스카로는 자동차 분야에서 축적한 레퍼런스를 기반으로 로봇, 농기계, 철도, 선박 등 모빌리티 전반으로 사업 영역을 확장하고 있다.