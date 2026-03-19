[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 대한민국 대표 어묵 브랜드인 삼진어묵이 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2026년 제28차 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 조사에서 수산가공식품 부문 6년 연속 1위에 선정됐다.

‘한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’는 국내 주요 산업별 브랜드 경쟁력을 측정하는 대표 지수로, 전국 소비자를 대상으로 한 대규모 조사를 통해 산업별 대표 브랜드를 선정한다. 브랜드 인지도와 충성도를 결합해 종합적으로 평가하는 것이 특징이다.

삼진어묵은 이번 조사에서도 브랜드 인지도와 로열티 항목에서 높은 점수를 기록하며 6년 연속 1위 자리를 이어갔다. 특히 지속적인 제품 혁신과 브랜드 경험 강화 전략을 통해 소비자 신뢰를 공고히 했다는 평가다.

삼진어묵은 그동안 좋은 원재료와 높은 어육 함량을 바탕으로 품질 경쟁력을 확보해 왔고 기존 반찬용 식재료에 머물렀던 어묵을 베이커리 형태의 간식으로 확장, 어묵 시장의 새로운 트렌드를 이끌어왔다.

삼진어묵 박용준 대표는 “6년 연속 1위라는 성과는 고객들의 지속적인 신뢰와 사랑 덕분”이라며 “앞으로도 브랜드 경쟁력 강화를 통해 글로벌 시장에서도 인정받는 K-어묵 대표 브랜드로 성장해 나가겠다”고 말했다.