[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청이 자체 제작한 2027학년도 대입 대비 진학자료 6종을 이달 중 도내 전체 고등학교에 보급한다고 11일 밝혔다.

이번 진학자료는 교육청 산하 경북진학지원센터가 현장 교사들과 함께 개발한 것으로, 교사용 자료와 학생용 자료로 구성됐다.

먼저 교사용 자료는 ‘2027 대입 설명회용 PPT’와 ‘2026 수시 합불 검색 프로그램 및 진학 상담 프로그램’이다.

‘2027 대입 설명회용 PPT’는 2027학년도 대학 입학 전형 경향과 주요 대학 입시 정보를 담고 있으며, 각 학교 상황에 맞게 수정 및 편집이 가능하도록 제작돼 학교 현장에서 활용도를 높였다.

‘2026 수시 합불 검색 프로그램 및 진학 상담 프로그램’은 최근 3년간 도내 고교의 실제 합격 및 불합격 사례를 자료화해 교사들의 진학 상담 전문성을 높일 수 있도록 했다.

학생들을 위해서는 대입 정보 포스터 4종, 2026학년도 대입 정보 달력, 2026 대입 학생부종합전형 합격 사례집, 2027 대학 진학 정보 등을 제작했다.

대입 정보 포스터 4종은 1학년 학생들을 위한 ‘진로 진학 길안내’, 2학년 학생들을 위한 ‘2028 대입 정보’, 3학년 학생들을 위한 ‘2027 대입전형 일정표’와 ‘2027 대입전형 정보’ 등 학년별 맞춤형 정보로 구성됐다.

‘2026학년도 대입 정보 달력’에는 올해 주요 대입 일정과 주요 대학 입시 정보, 시기별 대입 준비 사항 등을 한눈에 볼 수 있도록 담았다.

‘2027 대학 진학 정보’ 동영상은 경북교육청 공식 유튜브 채널 ‘맛쿨멋쿨TV’에 올려 학생과 학부모가 언제든지 시청할 수 있다.

‘2026 대입 학생부종합전형 합격 사례집’에는 도내 합격생들의 실제 사례가 담겼다. 대학과 전공별 교과 성적, 과목 이수 현황, 학교생활 주요 활동 등과 74개 대학 500여개 사례를 수록했다.

교사용 자료는 경북진학지원센터 교사 자료실에서 내려받아 활용할 수 있으며 학생용 자료는 도내 모든 고등학교에 배포될 예정이다.

임종식 경북교육감은 “2027학년도 대입 대비 진학자료 6종은 교사의 진학 지도 역량을 높이고, 학생과 학부모에게 정확한 대입 정보를 제공하는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 학생들이 체계적으로 진로와 진학을 준비할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.