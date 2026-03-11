[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 2026 북중미 월드컵 출전을 환영한다는 입장을 밝혔다.

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 “오늘 저녁 트럼프 대통령과 만나 다가오는 월드컵 준비 상황, 개막을 93일 앞두고 고조되는 기대감에 관해 얘기했다”는 글을 올렸다.

인판티노 회장은 “이란의 현재 상황, 이란 축구 대표팀이 이번 월드컵 출전권을 확보한 사실에 대해서도 대화를 나눴다”며 “트럼프 대통령은 이란 대표팀이 미국에서 열리는 대회에 출전하는 것을 당연히 환영한다는 입장을 재확인했다”고 밝혔다.

그는 “지금 우리 모두에게는 사람들을 하나로 모으는 월드컵 같은 이벤트가 꼭 필요하다”며 “트럼프 대통령의 지지에 감사한다. 이는 축구가 세상을 하나로 묶는다는 점을 다시 한번 보여주는 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이달 초 정치 전문매체 폴리티코와의 인터뷰에서 이란의 월드컵 참가 문제 관련 질문에 “나는 정말 신경 안 쓴다”고 밝힌 바 있다.

미국은 캐나다, 멕시코와 함께 이번 월드컵을 공동 개최한다. 아시아 예선을 치른 이란은 본선 진출에 성공했다.

미국과 이스라엘은 지난달 말 이란을 공습을 시작해 이날까지 12일째 공격을 이어갔다. 이날은 ‘가장 격렬한 공습’을 경고하며 이란 수도 테헤란을 비롯한 이란 전역을 타격했다.

이란은 이스라엘과 중동 내 미국 관련 시설을 공격하는 등 반격에 나서며 미국과의 관계가 격화된 가운데 북중미 월드컵에 미칠 영향에도 관심이 쏠리고 있다.

오는 6월 치러지는 대회에서 이란 대표팀은 조추첨 결과에 따라 조별리그 G조에 속해 뉴질랜드, 벨기에, 이집트와의 경기를 모두 미국에서 뛰게 된다.

이란과 D조에 편성된 미국이 나란히 조 2위에 오른다면 토너먼트 첫 경기인 32강전에서 맞붙을 수도 있다.