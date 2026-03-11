[헤럴드경제(광명)=박정규 기자]광명시(시장 박승원)가 시민의 안전과 편의를 최우선으로 고려한 똑똑한 교통 인프라 구축 로드맵을 그린다.

시는 11일 시청 중회의실에서 ‘광명시 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역’ 착수보고회를 열고, 첨단 기술을 활용한 맞춤형 교통 전략과 미래 모빌리티 시대를 대비한 중장기 로드맵을 논의했다.

지능형교통체계(ITS, Intelligent Transport Systems)는 전자·정보·통신 기술을 교통시설과 수단에 접목해 교통 흐름을 효율적으로 관리하고, 이를 신호 제어나 소통 관리에 활용해 전체적인 교통 효율성을 극대화하는 차세대 시스템이다.

시는 이번 계획에 2036년까지 10년 중장기 로드맵을 담는다.

우선 단기(2027~2029년)에는 실시간 모니터링을 통해 교통안전 사각지대를 해소하고 사고 예방 체계를 구축하는 한편, 교통약자 보호 시스템을 마련해 안전한 교통환경을 조성하고 교통 혼잡 완화 등 시급한 과제 해결에 집중한다.

또한 스마트 교통 기반을 마련하기 위해 현재 추진 중인 모빌리티 특화도시, 강소형 스마트도시 조성사업 등과 연계 방안을 검토할 계획이다.

중기(2030~2032년) 계획은 서비스의 양적 확대에 집중한다. 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 기반의 스마트 교통시스템을 도입해 시간 신호 정보를 제공하고 대중교통 환승 편의를 대폭 강화하는 등 시민 체감형 서비스를 확대해 갈 계획이다.

장기(2033~2036년)적으로는 차량과 도시 인프라가 실시간으로 소통하는 협력형 지능형교통체계(C-ITS)를 고도화해 스마트 교통도시로 도약하기 위한 기반을 마련한다는 구상이다.

특히 이번 계획은 시의 주요 모빌리티 사업과 시너지를 낼 것으로 기대된다. 시는 국토교통부 주관 ‘2025년 하반기 자율주행차 시범운행지구’로 지정되면서, 올해 하반기 철산역에서 광명동굴까지 12㎞ 구간에 자율주행 셔틀버스를 운행할 계획이다.

이번 계획을 기반으로 향후 자율주행 노선을 확대하고 차량을 증차하는 등 실질적인 ‘자율주행 상용화’ 기반을 굳건히 할 방침이다.

아울러 광명시흥 3기 신도시와의 연계성도 강화한다. 광명시흥 3기 신도시는 2023년 국토교통부 ‘미래 모빌리티 도시형 사업’ 대상지로 선정돼 로보택시, 도심항공모빌리티(UAM) 등 차세대 모빌리티 인프라가 도입될 예정이다.

시는 계획에 기존 도심의 스마트 교통체계를 신도시의 첨단 모빌리티 기술과 유기적으로 연결해 도시 전역에서 끊김 없는 이동 서비스를 제공할 수 있도록 할 계획이다.

박승원 광명시장은 “빠르게 발전하는 스마트 기술을 적극 활용해 시민의 이동 안전을 지키고 교통 편의를 극대화할 수 있도록 내실 있는 계획을 마련하겠다”며 “이번 계획을 바탕으로 스마트 교통과 다양한 모빌리티 사업이 유기적으로 연계되는 교통체계를 구축해 광명시가 선도적인 스마트 교통도시로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 광명시는 전문가 자문과 시민 의견을 적극 수렴하고, 국토교통부 의견 조회를 거쳐 오는 12월 기본계획을 확정할 예정이다.