송부파출소 파견순찰 백지화...하은호 군포시장과 시민 요구 결실

[헤럴드경제(군포)=박정규 기자]군포시는 지난 2월 26일부터 군포 대야파출소가 기존 운영 방식대로 직속 순찰팀을 다시 배치하며 운영을 정상화했다고 11일 밝혔다. 이는 2024년 7월 31일 송부파출소에서 순찰팀을 파견하는 방식으로 운영된지 약 1년 8개월 만의 조치다.

이번 개편은 주민들의 수차례 반대 성명 발표와 반대 서명운동, 군포시장의 경기남부경찰청장 면담을 통한 전면 재검토 요청 등 민관의 지속적인 요구를 경찰이 수용한 결과로 평가된다.

경기남부경찰청은 치안행정력과 인력의 효율적 운영을 위해 중심지역관서제를 추진해 왔다. 군포지역에서는 인구, 면적, 5대 범죄율, 112신고 건수 등을 종합적으로 고려해 송부파출소를 ‘중심관서’, 대야파출소를 ‘공동체관서’로 지정하고 송부파출소에서 대야파출소로 순찰조를 파견·지휘하는 방식으로 운영해왔다.

대야동은 군포시 면적의 35% 이상을 차지하는 넓은 지역으로 공사 현장과 논밭 주변 등 CCTV 사각지대가 비교적 많은 편이다. 또한 수리산을 찾는 등산객과 행락객 등 연간 약 300만 명 이상의 유동인구가 발생하는 지역이다. 여기에 향후 대야미 공공택지지구 개발로 약 1만5천여 명의 인구 유입이 예상되면서 지역 치안 수요도 더욱 확대될 것으로 전망된다.

이러한 지역 여건 속에서 주민들은 치안 체계를 범죄율이나 112신고 건수 등 단순한 수치만으로 판단하기보다는, 지역에 파출소가 상시 운영됨으로써 얻는 체감 치안과 심리적 안정, 범죄 예방 효과가 더욱 중요하다는 의견을 지속적으로 제기했다. 2024년 8월 8일에는 하은호 군포시장과 이학영 국회부의장 최평숙 주민자치회장 등 10여 명이 김봉식 경기남부청장을 만나 백지화를 요구했다.

이번 대야파출소 운영 정상화는 주민들이 우려해온 치안 공백에 대한 불안을 해소하고 지역사회에 안정감을 되찾는 계기가 될 것으로 기대된다. 또한 향후 인구 증가와 지역 개발에 따른 치안 수요 확대에 대비하는 중요한 기반이 될 것으로 전망된다.