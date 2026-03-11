국민건강보험공단-국립공원공단, 국민 건강증진 위한 업무협약(MOU) 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민건강보험공단은 건강생활실천지원금제 시범사업과 국립공원 치유서비스 연계를 통해 사업 활성화와 국민의 건강증진을 도모하기 위해 국립공원공단과 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

건보공단과 공원공단은 이번 협약을 통해 ▷건강생활실천지원금제 시범사업 연계 국립공원 치유서비스 운영 협력 ▷국민의 건강생활 실천 환경 조성을 위한 공동 협력 ▷양 기관의 사업 발전을 위한 공동 협력 등을 주요 내용으로 상호 협력해 나가기로 했다.

앞서 건보공단은 2021년 7월부터 일반건강검진 수검자 중 건강위험 그룹에 포함되는 20~64세를 대상으로 걷기·건강관리 프로그램 참여를 통한 건강 개선 시 포인트를 제공하는 건강생활실천지원금제(예방형) 시범사업을 실시하고 있다.

건보공단은 오는 4월부터 건강생활실천지원금제 참여자가 북한산 등 10개 탐방원에서 1박 2일 과정으로 걷기, 체험활동, 자연소리 명상 등 국립공원 치유프로그램에 참여한 경우 건강관리 프로그램을 이수한 것으로 인정해 포인트를 제공할 예정이다.

박향정 건보공단 건강지원사업실장은 “이번 국립공원공단과의 협약을 계기로 더 많은 국민이 스스로 건강생활을 실천하고 건강관리를 위해 노력하는 사회적 분위기가 강화되기를 희망한다”고 말했다.