- 국립산림과학원, ‘저지 백서향 향기축제’ 지원..곶자왈 기반 지역상생 실현

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립산림과학원(원장 김용관) 난대·아열대산림연구소가 지난 7일~8일까지 제주시 한경면 저지리에서 열린 ‘저지 백서향 향기축제’를 적극 지원하며 지역상생 발전에 기여했다.

‘저지 백서향 향기축제’는 제주백서향이 다수 자생하는 저지리 마을을 중심으로 2023년부터 매년 3월 초에 개최되는 마을 축제다.

제주백서향(Daphne jejudoensis M. Kim)은 제주도에만 자생하는 늘푸른 작은키나무로, 높이는 약 0.5에서 1m까지 자란다. 특히 2월 말부터 3월 초 사이 은은한 향기를 지닌 흰색 꽃이 피어나 관상적 가치가 높은 식물로 알려져 있다. 이번 축제가 열린 장소는 난대·아열대산림연구소가 운영·관리하고 있는 ‘저지곶자왈연구시험림’ 일대다.

연구소는 잘 관리된 시험림 일부를 탐방로로 제공하여 방문객들이 축제 기간 동안 제주백서향을 충분히 관람할 수 있도록 행사를 지원했다. 이번 사례는 지역주민과 공공기관이 협력하여 곶자왈을 보전하면서 지역경제 활성화와 일자리 창출에도 기여하는 ‘민·관 협력 거버넌스’의 모범 사례로 평가받고 있다.

산림청 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소 설아라 연구사는 “제주백서향과 같은 곶자왈 고유의 특산식물을 지역 주민과 함께 보전하면서 활용 가치를 높이는 것이 매우 중요하다”며 “앞으로도 곶자왈 보전과 지역상생이 함께 이루어질 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다”고 전했다.