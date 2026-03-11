10일 오후 5시 정원오 예비후보 선거사무소서 양자 회동 이후 중구 백학·중앙시장 합동 방문 정원오 예비후보 “이동현 예비후보와 함께 중구를 잘 만들어가겠다” 이동현 예비후보 “손발을 맞춰본 검증된 파트너로 중구 발전을 위해 함께 뛸 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이동현 서울 중구청장 예비후보는 10일 정원오 서울특별시장 예비후보와 함께 중구 대표 상권인 백학시장과 중앙시장을 합동 방문하며 현장 민심 청취 행보를 성공적으로 마쳤다.

이와 함께 이동현 예비후보는 6.3 지방선거 승리를 위한 ‘중구 권역 공동 공약 연대’를 제안하며 긴밀한 협력을 예고했다.

이날 오후 5시 정원오 예비후보 선거사무소에서 가진 회동에서 두 예비후보는 서울시와 중구의 발전을 위한 정책 비전을 공유했다.

특히 주민이 직접 체감할 수 있는 실효성 있는 정책으로 ‘세금이 아깝지 않은 서울·중구’를 구현하자는 데 깊이 공감했고, 이동현 예비후보는 외국인 관광세 도입 추진, 중구 모두 돌봄 등 핵심 정책과 중구 권역 공동 공약 연대를 제안했다.

회동 직후 두 예비후보는 중구 백학시장과 중앙시장을 차례로 방문해 지역 상인 및 주민들과 격의 없는 소통의 시간을 가졌다. 합동 순방 현장에서 이동현 예비후보는 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인들의 목소리를 꼼꼼히 청취하고 민생 회복에 대한 강력한 의지를 표명했다.

현장에서 정원오 예비후보는 “이동현 예비후보와 함께 중구를 잘 만들어가겠다”라고 말했고, 이동현 예비후보 역시 “정원오 예비후보와 원팀으로 중구 현안을 ‘하나씩 착착’ 해결해 나가겠다”고 화답했다.

이동현 예비후보는 같은 날 자신의 SNS를 통해 “정원오 예비후보의 첫 지역 일정이 우리 중구인 것은 ‘중구의 변화가 곧 서울의 변화’라는 신호탄”이라 강조하며, 이 예비후보는 “손발을 맞춰본 검증된 파트너로서 6.3 지방선거 승리와 중구 발전을 위해 함께 뛰겠다“라고 지방선거 승리를 위한 결의를 다졌다.