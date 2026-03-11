[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국원자력환경공단은 지난 8일부터 11일(현지시간)까지 미국 피닉스에서 열리는 방사성폐기물 관리 및 원전해체 분야의 세계 최대 국제회의인 2026 WM(Waste Management) 심포지엄에 참가했다.

WM 심포지엄은 30개국, 900개 기관, 2500여명이 참가하는 세계 최대 규모의 국제 방사성폐기물 컨퍼런스다. 방폐물 관리, 원전 해체 등을 주제로 전 세계 전문가들이 모여 발표와 토론을 진행중이다.

심포지엄은 한국원자력환경공단의 방사성폐기물 관리사업 국제협력 강화를 위한 첫걸음이다.

공단은 방사성폐기물의 안전관리, 운반·포장·처분, 원전해체 및 환경복원 등 핵심 의제와 관련한 국제 동향을 파악하고 주요 국가의 기관, 기업과 협력 확대에 나섰다.

방폐물 산업 생태계 조성을 위해 협력기업인 ㈜고도기술, ㈜지오그린21, 미래와도전 등과 공동 홍보관을 조성해 방폐물 관리 기술의 우수성을 알리고 국내 참여기업의 해외시장 진출을 지원한다.

또 공식 행사인 KORAD NIGHT를 개최해 각국 정부기관, 공공기관, 기업 관계자들과 교류의 장을 마련했다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 “안전한 방폐물 관리를 위해 방폐물 관리 선도국과 인력 및 기술교류를 강화하고 공단의 방폐물 기술 고도화를 통해 중소기업의 한국형 방폐물 기술의 해외수출을 적극 추진하겠다”고 말했다.