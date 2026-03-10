2021년부터 5차례…K-팝 저변 확대 인정

[헤럴드경제=손미정 기자] 장윤중 카카오엔터테인먼트 공동대표가 ‘2026 빌보드 글로벌 파워 플레이어스(2026 Billboard’s Global Power Players)’에 선정됐다.

미국 음악 전문 매체 빌보드는 9일(현지시간) 장윤중 카카오엔터테인먼트 공동대표를 포함한 ‘2026 빌보드 글로벌 파워 플레이어스’를 발표했다. 장 공동대표는 글로벌 음악시장에서 K-팝의 저변을 넓히는 데 기여한 성과를 인정받아 지난 2021년 이후 5차례 선정되는 영예를 안았다.

장 공동대표는 카카오엔터가 보유한 세계 최대 규모의 K-팝 음원 라이브러리와 음원 유통 네트워크를 기반으로, 전 세계 음악 팬들에게 다양한 장르의 K-팝을 소개하고 아티스트들의 활동 영역을 넓히며 글로벌 팬덤 확장을 이끌어 왔다. 자사 레이블 아티스트뿐 아니라, 다양한 장르의 역량 있는 아티스트들이 글로벌 시장에서 활발히 활동할 수 있는 기반을 마련하며 K-팝 산업 전반의 영향력을 확대하는데 기여했다는 평가다.

실제 카카오엔터 레이블과 SM엔터테인먼트 아티스트들은 주요 글로벌 페스티벌을 비롯해 월드투어, 현지 앨범 발매 등 해외 활동을 가속화하며 성과를 이어가고 있다.

스타쉽엔터테인먼트의 보이그룹 몬스타엑스(MONSTA X)와 걸그룹 아이브(IVE), 이담엔터테인먼트의 우즈(WOODZ)를 비롯한 아티스트들은 올해 대규모 월드투어에 나섰다. 특히 아이브는 데뷔 후 두 번째 월드투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’을 통해 트렌드를 선도하는 아이콘으로서 존재감을 확대하는 중이다.

한편 카카오엔터는 최근 신임 공동대표 내정자를 발표하고 지식재산권(IP)를 중심으로 글로벌과 플랫폼 사업에 더욱 역량을 집중한다고 밝혔다. 그 가운데 장 공동대표는 메가 IP 확보와 글로벌 확장에 더욱 집중하고, 카카오엔터 전 사업 영역의 글로벌 로드맵을 구체화와 미래 성장을 위한 신사업 기회 발굴에 힘을 기울일 계획이다.