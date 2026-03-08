[헤럴드경제=민성기 기자] 학폭 논란에 휩싸였던 배우 박혜수가 약 11년 동안 몸담았던 소속사를 떠났다.
박혜수는 최근 고스트 스튜디오와의 전속 계약이 만료됐다.
박혜수는 지난 2015년부터 고스트 스튜디오의 전신인 심엔터테인먼트와 전속계약을 체결한 뒤 인연을 이어왔다. 하지만 최근 전속계약이 만료되고 재계약을 하지 않기로 함에 따라 11년간 몸 담던 회사를 떠나게 됐다.
박혜수는 지난 2015년 SBS 드라마 ‘용팔이’를 통해 배우로 데뷔한 뒤 영화 ‘당신, 거기 있어줄래요’, ‘스윙키즈’, ‘삼진그룹 영어토익반’, 드라마 ‘청춘시대’, ‘내성적인 보스’, ‘사임당, 빛의 일기’ 등에 출연하며 대중에 눈도장을 찍었다.
그러던 지난 2021년 학교폭력 의혹에 휩싸이며 활동을 중단하게 됐다. 당시 한 누리꾼이 온라인 커뮤니티를 통해 박혜수로부터 학교폭력을 당했다고 주장하면서 논란이 확산됐다. 박혜수 소속사는 “사실무근”이라며 강경 대응을 예고했다.
특히 박혜수가 주연을 맡았던 KBS2 드라마 ‘디어엠’은 첫 방송을 앞두고 편성이 연기되는 등 차질을 빚었다. 해당 작품은 이후 지난해 4월 KBS Joy, 7월 KBS2를 통해 뒤늦게 방송됐다.
최근 박혜수는 파주에 카페를 열어 직접 운영하고 있다는 근황이 전해져 화제를 모았다. 소셜 미디어 활동도 재개했다.
