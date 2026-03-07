서울시,대우건설과 서울국제정원박람회 ‘기업동행정원’ 조성 위한 업무협약 체결 서울숲 잔디광장에 시민을 위한 휴게공간과 함께 K건설 노하우 담긴 정원 조성 정원 내 플로팅 라운지 설치로 내면의 고요함을 만날 수 있는 특색있는 공간 연출

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시는 대우건설과 5월 1일 개막하는 ‘2026 서울국제정원박람회’의 기업동행정원 업무협약(MOU)을 3월 6일 서울시청에서 체결했다.

협약식은 서울시청 서소문2청사에서 열렸으며, 김용현 대우건설 상무와 김영환 서울시 정원도시국장이 참석했다.

이번 협약은 박람회장 내 기업동행정원을 조성해 박람회의 성공적 개최를 지원, 기업의 ESG 경영 실천과 자발적 탄소중립 문화 확산에 기여하기 위한 민관 협력의 일환이다.

대우건설은 서울숲 중앙 잔디광장 북측에 기업동행정원을 조성할 계획이다. 국내외 대형 건설 프로젝트로 축적한 설계 노하우와 기술력을 바탕으로, 단순한 조경을 넘어 시민에게 고품격 휴식 경험을 제공하는 공간을 구현한다.

국제정원박람회의 주제인 ‘서울류’에 맞춰 도심의 분주함을 잠시 멈추고 내면의 고요에 집중할 수 있는 정원을 선보인다. 특히 정원 내 플로팅 라운지를 설치해 깊이 있는 공간 경험을 선사하고 서울숲의 새로운 명소로 자리매김하도록 할 예정이다.

이번 정원 조성은 자연과 시민이 함께 호흡하는 지속 가능한 도시환경을 지향하는 대우건설의 ESG 경영 철학에 기반한다. 기존 숲의 경관을 최대한 보존하면서도 시민이 편안히 머물 수 있는 쉼터를 제공해 건강한 휴식을 지원, 기업의 사회적 책임을 실천한다는 구상이다.

2026 서울국제정원박람회는 5월 1일 서울숲에서 개막해 10월 27일까지 역대 최장 기간 시민에게 공개된다. 기업·기관·시민·학생·작가 등 다양한 주체가 참여해 정원도시 문화 확산을 시민과 함께 만들어가는 행사로 추진된다.

김영환 서울시 정원도시국장은 “기업들의 노력과 정성이 담긴 동행정원이 서울국제정원박람회를 더욱 풍성하게 만들 것”이라며 “동행정원 조성 의미를 더 살리고, 시민들이 안전하게 이용할 수 있도록 꼼꼼히 준비하겠다”고 말했다.