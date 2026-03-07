[헤럴드경제=김성훈 기자] 아파트 고층에서 위태로운 행동을 보이던 10대 학생을 귀가하던 여경이 설득해 구한 사실이 알려졌다.

6일 경북 구미경찰서에 따르면, 여성보호계 소속 김라영 경사는 지난 3일 오후 4시 30분께 귀가하던 중 구미시 도량동 한 아파트 11층 복도 창문에 10대 남학생이 걸터앉아 있는 것을 발견했다.

김 경사는 즉시 아파트로 달려가 학생에게 말을 건네며 대화를 시도했다.

그러나 학생은 김 경사의 팔을 뿌리치고 옥상으로 달아났다. 김 경사는 포기하지 않고 학생을 뒤따라 옥상까지 올라갔다.

옥상에서 김 경사는 학생을 붙잡고 차분하게 대화를 이어가며 설득했다.

학교전담경찰관으로 근무 중인 그는 학생들과 상담해 온 경험을 바탕으로 학생의 이야기에 귀를 기울이고 감정적으로 공감하려 노력했다.

대화가 이어지면서 김 경사의 진심 어린 모습에 학생의 마음도 점차 풀렸다.

학생의 마음을 되돌려 아파트 밖 안전한 곳으로 데리고 나온 김 경사는 112에 신고하고, 현장에 도착한 경찰관들에게 인계했다. 경찰은 학생을 안전하게 보호 조치했다.

구미경찰서는 학생을 사후관리자로 등록하고 담당 경찰관을 배치해 가정상담 등 관리에 나설 예정이다.

김 경사는 “학교 전담 경찰관으로 일하면서 학생들의 고민을 많이 들었다”며 “학생과 감정적 공감대 형성으로 극단적인 시도를 막을 수 있었다”고 말했다.