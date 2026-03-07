[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 이재룡의 ‘음주운전 뺑소니’ 소식에 며칠 전 그를 섭외해 ‘술방’을 진행한 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에도 비판이 잇따르고 있다.

신동엽이 진행하는 유튜브 토크쇼 ‘짠한형 신동엽’은 지난달 23일 ‘형님들 집단 광기. 슴살 패기 모드 ON. 이재룡 윤다훈 성지루 안재욱’ 영상을 공개했다. 영상은 7일 오전 기준 조회수 136만 뷰를 돌파했다.

약 1시간 분량의 이 영상은 신동엽과 게스트 4명이 술을 마시며 수다를 떠는 내용으로 꾸려졌다. 영상은 첫머리부터 출연진들이 “오늘 제발 똑같이 가자(술을 똑같은 양을 마시자)”, “꺾어먹는 거(한 잔을 한번에 들이켜는 것이 아니라 조금씩 여러 차례 나눠마시는 것) 안돼”라는 말로 시작했다. 이후 자막으로 “쭉쭉 달린다”고 표현했을 정도로 연달아 건배를 하고 마셨다. 출연진들은 녹화 후 자리를 옮겨 2차 술자리를 가졌다는 사실이 ‘쿠키 영상’으로 소개되기도 했다.

안재욱은 “재룡이 형을 (술로) 내가 이겨본 적도 없고, 형 취하는 걸 본 적도 없고”라며 “옛날에 형 젊었을 때는 ‘하~ 어떻게 사람이 저렇게 마실 수가 있지?’ 3차를 가도 멀쩡하다”라고 칭찬했다.

그러나 7일 이재룡이 음주운전 뺑소니를 했다는 소식이 알려지면서 영상에는 비판이 거세지고 있다. 서울 강남경찰서에 따르면 이재룡은 이날 오전 2시께 서울 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받은 뒤 현장을 떠난 혐의를 받는다. 이후 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가 경찰에 붙잡힌 것으로 알려졌다. 이재룡은 2003년과 2019년에도 음주운전이 적발돼 음주 측정을 거부하거나 사고를 내는 등의 전과가 있다.

이재룡만이 문제가 아니었다. 공교롭게도 안재욱 역시 2003년과 2019년 두차례 음주운전을 했다가 적발돼 지탄을 받은 바 있다.

영상에는 “음주운전 전과자들을 데리고 술 방송을 하다니 무슨 생각인가”, “영상 내려라. 뭘 잘 했다고.”, “술 먹고 방송 좀 하지 마라. 애들이 뭘 보고 배우겠나”, “끼리끼리 논다더니” 등 비판 댓글이 이어지고 있다.