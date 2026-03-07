“이틀에 4~5시간…며칠간 잠 못잤다” “제가 7, 기부 3…여러분께 돌려드릴 것”

[헤럴드경제=이원율 기자]충북 충주시청 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌다 퇴사한 김선태 씨가 개인 유튜브 채널 구독자 수가 100만명이 넘어선 데 대해 감사함을 표했다.

김선태는 지금껏 전자우편만 700개 정도를 받았으며, 앞으로의 유튜브 채널 수익 중 30%는 기부를 하겠다고 했다.

유튜브 채널 ‘김선태’에는 6일 ‘100만 구독자 감사합니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김선태는 침대에 누운 채 모습을 보였다.

김선태는 “채널을 만든지 엊그제 같은데 벌써 100만명이 돼 감사한 마음을 갖고 있다”며 “여러분들을 우러러볼 수 있도록 가장 낮은 자세로 임하기로 했다. 항상 구독자를 높이는 마음, 구독자를 배려하는 마음, 겸손한 자세를 유지할 것”이라고 했다.

김선태는 채널 구독자 등이 남긴 질문에 답변하는 시간도 가졌다.

‘충TV’ 구독자 수를 넘어섰다는 물음에 대해선 “묘하다. 기분이 마냥 좋지는 않다. 개인 채널의 성공도 좋지만, 충주시도 잘되면 좋겠다”며 “솔직히 저희 채널이 이렇게 잘될 줄은 몰랐다. 제가 예상하기로는 지금쯤 30만명이어야 했다. 며칠간 잠을 못 잤다. 도파민이 나왔다. 거의 이틀간 잠을 4~5시간 잤다”고 했다.

그러면서 “광고가 엄청 달렸다. 메일이 700개가 왔다”며 “다 광고(제안)는 아니다. 응원도 있다. 이제부터 차근차근 봐야 한다”고 했다.

그는 앞으로의 계획을 놓곤 “홍보 전문 채널을 만들 생각”이라며 “사람, 짐승, 물건, 공익, 기업 등 다양하게 홍보하겠다”고 했다.

또 “결국 저의 근본은 혼자다. 혼자할 때 빛을 보는 스타일이다. 혼자하기로 마음먹었다”며 “방송보다는 유튜브에 집중하고 싶은 마음이 크다. 충주에서 유튜브를 계속할 것이다. 그런데 또 모른다. 사람 일은 모른다”고 했다.

김선태는 “홍보를 하면 수익이 발생할텐데 계속 사익을 추구하면 욕을 먹을 것 같다”며 “소속사들의 제안이 7대3이 많다. 저는 발생하는 유튜브 채널 수익을 7대 3으로 나눠 소속사에게 주는 대신 여러분들에게 돌려드린다는 생각으로 제가 7, 기부를 3으로 하기로 했다. 정기적으로 기부하는 콘텐츠를 만들 것”이라고 선언했다.

김선태는 앞서 지난 3일 유튜브 채널을 개설했다. 이 채널은 개설 이틀 만인 전날 100만명을 돌파해 골드버튼을 받았다. 7일 오후 2시50분 기준 127만명이다.

김선태는 지난달 13일 인사 부서에 사직서를 낸 후 장기 휴가에 들어갔다. 지난달 28일 의원면직 처리됐다.

‘충TV’는 짧은 호흡의 기획과 기발한 B급 감성, 밈의 적극적인 활용 등으로 구독자를 거의 100만명 가까이 끌어모은 바 있다.